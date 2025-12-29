Wirtschaftsbund begrüßt Begutachtungsstart vor Jahreswechsel: Entbürokratisierung braucht jetzt Tempo!

Wien (OTS) -

„Es ist ein wichtiges und richtiges Signal, dass der Start der Begutachtung des ersten Teils des Entbürokratisierungspakets noch vor dem Jahreswechsel erfolgt. Entscheidend ist, dass rasch die ersten Schritte gesetzt werden, denn unsere heimischen Betriebe haben keine Zeit zu verlieren. Jeder Tag weniger Bürokratie bringt mehr Handlungsspielraum, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und entlastet Unternehmen spürbar. Das Entbürokratisierungspaket muss rasch umgesetzt werden, damit die Entlastung dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird: bei unseren Betrieben. Tempo ist dabei der Schlüssel. Denn je schneller die Umsetzung, desto schneller sichern wir Wachstum, Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.