Zierfuß ad Emmerling: Ausreden lösen kein einziges Deutschproblem in Wiens Klassenzimmern

Das aktuelle Interview von Bettina Emmerling zeigt aus Sicht der Wiener Volkspartei einmal mehr, wie sehr sich die Neos ihrer Verantwortung im Bildungsbereich entziehen. Anstatt konkrete Maßnahmen gegen die massiven Sprachdefizite bei Wiener Schulanfängern zu präsentieren, werde relativiert. „Wenn die zuständige Vizebürgermeisterin erklärt, warum Sprachprobleme entstehen, aber nicht sagt, wie sie diese endlich lösen will, ist das ein bildungspolitisches Armutszeugnis“, kritisiert Bildungs- und Klubobmann Harald Zierfuß.



„Die Hälfte der Schulanfänger kann nicht Deutsch und muss als außerordentliche Schüler geführt werden. Das ist das Ergebnis jahrelangen Wegschauens und einer gescheiterten Deutschförderung in Verantwortung der SPÖ und jetzt Neos“, so Zierfuß. Wer jetzt nach Erklärungen außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs sucht, lenkt vom eigenen Versagen ab. „Integration beginnt mit der Sprache. Wenn Kinder beim Schuleintritt kaum Deutsch sprechen, dann hat die Sprachförderung in Wiens Kindergärten unter SPÖ/Neos versagt“, so Zierfuß weiter.



Emmerlings Äußerungen zeigen einmal mehr, dass es einen grundlegenden Kurswechsel braucht. „Wir brauchen eine verpflichtende, frühe Deutschförderung aller 3-Jährigen im Kindergarten, klare Standards und eine stärkere Verpflichtung der Eltern. Blumige Ausreden während die Probleme immer schlimmer werden, ersetzen keine Reformen.“ Wer Bildung ernst nehme, müsse handeln – nicht relativieren. „SPÖ und Neos dürfen nicht länger zuschauen, wie jedes Jahr tausende Kinder ohne Deutschkenntnisse ins Schulsystem geschickt werden. Das ist verantwortungslos und gefährdet Wiens Zukunft“, so Zierfuß abschließend.