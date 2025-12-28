  • 28.12.2025, 12:36:02
AVISO: Sicherheit zum Jahreswechsel

Mit Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried, Landespolizeivizepräsident Csefan sowie Vertreter aller vier Rettungsorganisationen, 30. Dezember 2025, 10 Uhr, Platz Am Hof

Lokalaugenschein bei den Vorbereitungen zum Jahreswechsel mit Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan, der Präsidentin des Wiener Samariterbunds Susanne Drapalik, dem stellvertretenden Leiter der Rettungs- und Ambulanzdienste beim Roten Kreuz Wien Dimitris Nagl sowie Vertretern weiterer Einsatzorganisationen.

Wann: 30. Dezember 2025, 10 Uhr

Wo: Platz Am Hof, 1010 Wien - Treffpunkt vor dem mobilen Einsatzcontainer

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

AVISO: Sicherheit zum Jahreswechsel

Datum: 30.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Platz am Hof
Platz am Hof
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at

