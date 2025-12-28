Silvester: Ausgaben im Einzelhandel von 170 € pro Kopf. Zuversicht überwiegt. 2/3 kaufen kulinarische Spezialitäten und Glücksbringer.

Wien (OTS) -

In wenigen Tagen verabschieden wir das Jahr 2025 und begrüßen 2026. „Silvesterfeiern und Neujahrstreffen sind für viele ein Fixpunkt, vom festlichen Essen bis zum Glücksbringer als Mitbringsel. Wer seine Ausgaben beziffern kann, plant heuer im Schnitt 170 Euro zusätzlich zum normalen Wocheneinkauf für Essen und Trinken, Partyzubehör und Geschenke ein“, fasst Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands, die wichtigsten Ergebnisse des neuen HV Consumer Checks zusammen.

Bundesländer-Ranking: Höchste Ausgaben im Westen und in Wien

Regional sieht man bei den Silvester-Ausgaben bedeutende Unterschiede: Während die Pro-Kopf-Ausgaben in Tirol und Vorarlberg bei 193 Euro und in Wien bei 181 Euro liegen, sind es in Niederösterreich und im Burgenland nur 153 Euro. Kärnten und Steiermark (174 Euro) sowie Salzburg und Oberösterreich (159 Euro pro Kopf) liegen dazwischen.

Shopping-Ranking: Kulinarik und Glücksbringer dominieren

Unter jenen, die für den Jahreswechsel zusätzlich einkaufen wollen, stehen besondere Speisen/Lebensmittel und Glücksbringer mit jeweils 67% klar an der Spitze. Dahinter folgen alkoholische Getränke (54%). Hier die gesamten Top 10:

Lebensmittel 67% Glücksbringer 67% Alkoholische Getränke (z.B. Sekt/Champagner) 54% Süßigkeiten 31% Alkoholfreie Getränke 21% Pyrotechnik/Feuerwerkskörper 18% Dekoration 15% Party-Artikel 13% Neue Kleidung 10% Parfümerie-/Stylingartikel 8%

Jede:r Vierte möchte übrigens ganz auf zusätzliche Silvester-Einkäufe verzichten.

Zuversicht überwiegt zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel überwiegt in der Bevölkerung laut Consumer Check eindeutig der Optimismus: Jede:r Fünfte (20%) geht mit großer Zuversicht ins Jahr 2025, weitere 24% zeigen sich „eher zuversichtlich“. Nur 12% blicken dem neuen Jahr mit Sorge entgegen, weitere 12% sind „eher“ besorgt. Das restliche Drittel (32%) zeigt sich unentschieden.

Neujahrsvorsätze: Selbstfürsorge, Bewegung – und bewussteres Haushalten

Und was sind die beliebtesten Neujahrsvorsätze? 70% der Befragten wollen im nächsten Jahr mehr auf sich selbst achten. Für 59% steht dabei das Thema Bewegung und Sport im Fokus, für 57% gesunde Ernährung. Interessant: Im Vorjahr wollten noch 62% stärker auf gesunde Ernährung achten. 55% wollen im nächsten Jahr mehr Zeit für Freunde und Familie finden (VJ: 58%).

Interessant für den Konsum im Jahr 2026: Im nächsten Jahr wollen 55% bewusster auf ihre Ausgaben achten – und damit exakt gleich viele wie im Vorjahr. Der Anteil jener Personen, die im nächsten Jahr mehr sparen wollen, ist hingegen leicht gesunken (von 47 auf 44%). Gleichzeitig ist aber auch der Anteil jener, die sich im nächsten Jahr öfter etwas gönnen wollen, gesunken (von 46 auf 41%).

Ausblick 2026: Job-Sicherheit, Sparziele, Hoffnung auf Ende der Preissteigerungen

Die weiterhin schwierige Wirtschaftslage merkt man im Ausblick für 2026 ebenfalls: 57% (VJ: 63%) der Erwerbstätigen denken, dass ihr Arbeitsplatz auch 2026 sicher sein wird, 15% (VJ: 11%) beurteilen ihren Job als eher oder sehr unsicher. Eine Verbesserung ihres Einkommens erwarten nur 29% (VJ: 37%). An eine Erholung der heimischen Wirtschaft glauben ebenfalls 29%. Mehr finanziellen Spielraum erwarten sich deshalb nur 28% der Befragten (VJ: 31%).

„Zwar gehen die Österreicher:innen grundsätzlich mit Optimismus ins Jahr 2026, doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden weiterhin überwiegend als schwierig gesehen. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich vorerst leider auch für den Handel keine schnelle Trendwende hin zum Positiven ab“, resümiert Handelssprecher Rainer Will.

Öffnungszeiten rund um den Jahreswechsel

Nicht nur für Silvester-Einkäufe steht der heimische Handel zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester bereit. In diesem Zeitraum wird durch das Einlösen der Weihnachts-Gutscheine und Geldgeschenke noch etwa ein Zehntel des Weihnachtsgeschäftes umgesetzt.

Für den letzten Tag des Jahres gelten geänderte Öffnungszeiten: Der Handel darf allgemein bis 17 Uhr, der Lebensmittelhandel bis 18 Uhr geöffnet halten. Süßwarengeschäfte, Blumenhandlungen und der Silvesterwaren-Handel dürfen sogar bis 20 Uhr öffnen. Einzelne Händler können sich aber natürlich dazu entscheiden, ihre Geschäfte früher zu schließen.

Hochwertige Feuerwerkskörper für eine sichere Nacht

Für viele Menschen ist ein Silvester ohne Feuerwerk kaum vorstellbar. Aufgrund von Nachhaltigkeits- und Tierwohlaspekten verzichten aber die weitaus meisten Österreicher:innen darauf.

„Wenn Sie diesen Jahreswechsel mit einem eigenen Feuerwerk einläuten möchten, sollten Sie die Wahl der Pyrotechnik nicht auf die leichte Schulter nehmen. Erwerben Sie zertifizierte Produkte aus dem heimischen Handel und verzichten Sie auf eine Einkaufstour im Ausland oder bei zwielichtigen Webshops. Die Verletzungsgefahr ist bei Produkten, die nicht die Richtlinien einhalten, enorm“, appelliert Rainer Will abschließend.

Der Consumer Check wird monatlich zu wechselnden Themen von Reppublika Research im Auftrag des Handelsverbands durchgeführt. Dafür werden jeweils gut 1.000 Personen ab 18 Jahren nach der CAWI-Methode befragt.

Aviso: Neujahrs-PK des österreichischen Handels am 15. Jänner

Mehr Details zu den politischen Empfehlungen des österreichischen Handels für 2026 gibt es in der traditionellen Neujahrs-PK des Handelsverbands. Diese wird heuer am 15. Jänner im APA-Pressezentrum stattfinden. Gesprächspartner sind neben Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will u.a. die beiden HV-Vizepräsidenten Andrea Heumann (Thalia) und Harald Gutschi (OTTO Austria) sowie HV-Präsidialrätin Irina Andorfer (Sport 2000).