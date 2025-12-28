FPÖ – Krauss: Fünf Jahre pinkes Bildungsversagen – Emmerling und Wiederkehr sind rücktrittsreif

Wien (OTS) -

Wiens FPÖ-Klubobmann Und Bildungssprecher Maximilian Krauss übt scharfe Kritik an NEOS-Bildungsstadträtin Emmerling und ihrer fatalen Bildungspolitik: „Wenn mittlerweile fast jedes zweite Kind an Wiener Pflichtschulen Deutschförderung braucht, Kinder schon bei Schuleintritt als außerordentliche Schüler geführt werden und die Schulabbruchsrate höher denn je ist, dann ist das das direkte Ergebnis des pinken Totalversagens.“

Den Kindergarten neu denken zu wollen, ohne zu sagen wie, ist kein Plan, sondern Hilflosigkeit, hebt Krauss eine Aussage Emmerlings als Beweis für ihre Unfähigkeit exemplarisch hervor.



Mitverantwortlich für das bildungspolitische Desaster ist nicht zuletzt der nunmehrige Bildungsminister Wiederkehr, der nach fünf Jahren die Wiener Bildungspolitik auf dem Gewissen hat. „Wer dieses Chaos mitverursacht hat, ist ebenfalls rücktrittsreif und darf seinen Kurs des Versagens nicht auf Bundesebene fortsetzen“, so Krauss.

Statt wirksamer Maßnahmen nur teure und gleichzeitig wirkungslose Programme zu präsentieren, ist zu wenig! „Wer nach fünf Jahren Bildungspolitik nichts verbessert, sondern im Gegenteil sämtliche Kennzahlen noch verschlechtert hat, der sollte auf Grund von Berufsunfähigkeit endgültig den Hut nehmen und zurücktreten. Wien braucht endlich Maßnahmen wie Deutsch vor Schuleintritt, eine Sprachfeststellung ab dem 3. Lebensjahr und eine echte Schulreform, um Lehrer zu entlasten. Die Zeit für Ausreden ist vorbei“, stellt Krauss abschließend klar.