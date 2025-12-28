Bundesheer unterstützt bei Waldbrand im Raum Nordkette bei Innsbruck

Wien (OTS) -

Seit heute, den 28. Dezember 2025, unterstützt das Österreichische Bundesheer im Assistenzeinsatz bei der Waldbrandbekämpfung in Tirol. Nach dem Ausbruch eines Waldbrandes im Raum der Nordkette bei Innsbruck unterstützt das Bundesheer auf Anforderung der Landeswarnzentrale Tirol die zivilen Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung aus der Luft mit einem S-70 „Black Hawk“ sowie zwei Agusta Bell 212 „AB212“.

„Das Bundesheer hilft, wo Hilfe gebraucht wird. Unsere Soldaten und Hubschrauber stehen zur Verfügung und sind ab heute Früh in Tirol im Assistenzeinsatz, um die lokalen Einsatzkräfte zu unterstützen. Gerade in schwer zugänglichem Gelände können unsere Hubschrauber wertvolle Dienste leisten.“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Der S-70 „Black Hawk“ ist ein Mehrzweckhubschrauber mit zwei Triebwerken, die je 1.940 PS leisten. Dadurch eignet er sich besonders für Einsätze im Hochgebirge. Eine Enteisungsanlage an Rotor- und Heckrotorblättern ermöglicht Einsätze auch bei winterlichen Bedingungen. Der Hubschrauber erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h, hat eine Reichweite von 500 Kilometern und kann bis zu 4.000 Kilogramm Löschwasser transportieren.

Der Agusta Bell 212 ist ein mittlerer Transporthubschrauber mit zwei Triebwerken und einem Kufenlandegestell. Er kann bis zu 14 Personen transportieren. Eine Seilwinde und ein Außenlasthaken ermöglichen vielfältige Einsätze, auch bei der Waldbrandbekämpfung. Der Hubschrauber erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 162 km/h, hat eine Reichweite von 420 Kilometern und kann rund 1.000 Kilogramm Löschwasser aufnehmen.