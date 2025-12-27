  • 27.12.2025, 15:43:02
Polizeispitzensportlerin Scheib gewinnt Riesentorlauf

Dritter Weltcup-Sieg für Polizeispitzensportlerin – Führung im Riesentorlauf-Gesamtweltcup

Wien (OTS) - 

Beim Riesentorlauf des alpinen Ski-Weltcups am Semmering sicherte sich Polizeispitzensportlerin Julia Scheib am 27. Dezember 2025 den ersten Platz. Die 27-jährige Steirerin siegte mit einem Vorsprung von 0,14 Sekunden vor der Schweizerin Camille Rast und der Drittplatzierten Sara Hector mit 0,40 Sekunden. Damit sicherte sich die Polizeispitzensportlerin die Führung im Riesentorlauf-Gesamtweltcup.

Innenminister Gerhard Karner gratulierte der frischgebackenen Weltcup-Siegerin: „Ich gratuliere Julia Scheib zu ihrem dritten Weltcupsieg. Die Polizeisportlerinnen und Polizeisportler sind nicht nur Aushängeschild für die Polizei, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag für den österreichischen Spitzensport."

Julia Scheib ist seit 1. Oktober 2018 Mitglied des Spitzensportkaders des Bundesministeriums für Inneres und versieht Dienst auf der Polizeiinspektion Deutschlandsberg.

