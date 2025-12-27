AUDI FIS Damen Skiweltcup Semmering 2025: Scheib feiert umjubelten Heimsieg vor tausenden Skifans am Semmering

St. Pölten (OTS) -

Der AUDI FIS Damen Skiweltcup am Semmering hat sein 30-jähriges Jubiläum heute mit einem hochklassigen und spannenden Riesentorlauf eingeläutet. Tausende Fans entlang der Strecke und im Zielraum sorgten für eine eindrucks- und stimmungsvolle Kulisse am Hirschenkogel – ein würdiger Rahmen für drei Jahrzehnte Skiweltcup am Zauberberg.

Für den emotionalen Höhepunkt des ersten Renntages sorgte Julia Scheib: Mit zwei starken Läufen feierte die Österreicherin einen vielumjubelten Heimsieg. Camille Rast aus der Schweiz belegt den zweiten Platz, die Halbzeitführende Schwedin Sara Hector komplettiert das Podium als Dritte.

Bereits der erste Renntag des Jubiläumswochenendes zeigte eindrucksvoll, warum der Semmering seit nunmehr 30 Jahren fixer Bestandteil des alpinen Skiweltcups ist: Perfekte Pistenbedingungen, eine professionelle Organisation und einzigartige Atmosphäre getragen von begeisterten Fans und einer engagierten Region.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstreicht die besondere Bedeutung des Damen Skiweltcups für Niederösterreich: „Wir Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verbinden mit dem Semmering weit mehr als einen Austragungsort – er ist Teil unserer Identität. Wenn sich unser Zauberberg zum 30. Mal als Bühne des Damen Skiweltcups präsentiert, dann zeigt das, was wir gemeinsam schaffen können: Spitzensport, Gastfreundschaft und gelebten Zusammenhalt. Dieser Weltcup lebt vom Engagement der Region. Mein herzlicher Dank gilt dem WSV Semmering und den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem Einsatz und ihrer Verbundenheit dafür sorgen, dass Niederösterreich international so stark wahrgenommen wird. Heute war ein großartiger Renntag, morgen setzten wir noch eins drauf! Der Sieg von Julia Scheib im Riesentorlauf auf unserem Semmering ist einfach wöd – ein Gänsehautmoment.“

Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer zieht ein positives Zwischenfazit: „Der heutige Riesentorlauf war Werbung für den Skisport und für Niederösterreich. Spitzenleistungen der Sportlerinnen, volle Zuschauerränge und eine perfekte Organisation – genau das macht unser Sportland Niederösterreich aus. Die großartige Leistung von Julia Scheib hat die ohnehin großartige Stimmung noch einmal zusätzlich befeuert.“

OK-Chef Franz Steiner zeigt sich nach dem ersten Renntag ebenfalls begeistert: „Wir haben den Fans heute eine spektakuläre Kulisse bieten können – unser Dank gilt daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer großen Weltcupfamilie, dem ÖSV und der FIS, dem Land Niederösterreich und sämtlichen Behörden, die im Einsatz waren, dem Team der Bergbahnen Semmering für die wirklich großartige Piste und allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Dass mit Julia Scheib heute auch noch eine Österreicherin siegen konnte, hat das Spektakel gekrönt.“

Das Jubiläumswochenende am Semmering erweist sich auch wirtschaftlich als bedeutender Impulsgeber. Über beide Renntage hinweg wird mit rund 15.000 Besuchern und mehreren tausend zusätzlichen Nächtigungen in der gesamten Region gerechnet – ein wichtiger Wertschöpfungsfaktor für Hotellerie, Gastronomie und regionale Dienstleister.

Darüber hinaus entfaltet ein Spitzensportereignis dieser Größenordnung eine nachhaltige Wirkung für den Breiten- und Nachwuchssport. Insbesondere Kinder und Jugendliche erleben den Spitzensport hautnah, lassen sich von den Leistungen der Athletinnen inspirieren und finden Motivation, selbst aktiv Ski zu fahren. Der Weltcup am Hirschenkogel setzt damit ein starkes Zeichen für Bewegung und Nachwuchsförderung in Niederösterreich.

Nach dem gelungenen Riesentorlauf richtet sich der Blick nun auf den viel umjubelten Nachtslalom am Sonntag. Unter Flutlicht und vollen Zuschauerrängen wird der Hirschenkogel erneut zur großen Bühne des alpinen Skisports. Der erste Durchgang startet um 14 Uhr 15, das große Finale folgt ab 17 Uhr 45.

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon +43 2742 9000 19876 oder +43 676 812 19876, E-Mail patrick.pfaller@noe.co.at