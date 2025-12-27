Brand in Alterlaa

Wien (OTS) -

Ausgehend von einem Zimmerbrand gerieten mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Brand. Einige Personen mussten aus verrauchten Bereichen gerettet werden. Bei den Löschtätigkeiten wurde eine verstorbene Person aufgefunden.

Zahlreiche Personen meldeten am Freitagabend beim Notruf der Feuerwehr einen Brand in Wien-Liesing. Ausgehend von einem Zimmerbrand im 9. Stockwerk gerieten der Balkon der Brandwohnung sowie darüberliegende Balkone in Brand. Durch die große Hitze wurden auch Wohnungen, die unmittelbar über der Brandwohnung liegen, beschädigt.

Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand unter Atemschutz mit zwei Löschleitungen im Gebäudeinneren und von außen mit einer weiteren Löschleitung über eine Drehleiter. Mehrere Personen wurden durch die Feuerwehr mittels Fluchtfilterhauben aus verrauchten Bereichen gerettet. Zahlreiche Personen wurden vor Ort von der Berufsrettung Wien betreut. Im Zuge der Löschmaßnahmen wurde eine verstorbene Person aufgefunden.

Nachdem der Brand abgelöscht war, wurden umfangreiche Nachlösch- und Aufräumarbeiten notwendig. Im Zuge dieser Arbeiten wurde ein Hase aus einer der vom Brand beschädigten Wohnungen gerettet.

Die Berufsrettung Wien war mit 18 Einsatzfahrzeugen, darunter einer mobilen Leitstelle und einem Evakuierungsbus, binnen weniger Minuten vor Ort und betreute die von der Berufsfeuerwehr sukzessive evakuierten Bewohner*innen. Insgesamt wurden von den Teams der Berufsrettung Wien 54 Personen betreut. Davon wurden 30 Personen, die über keine Beschwerden klagten, in einer nahegelegenen und beheizten Tennishalle untergebracht und betreut. Weitere 24 Personen wurden im Evakuierungsbus notärztlich untersucht und weiter betreut. Eine Person wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht, konnte aber schon bald entlassen werden und wurde in weiterer Folge von den Teams der Berufsrettung Wien weiter betreut. (Schluss) red