Regionales Cashback: Neue Chancen für Österreichs Banken – Regionalität, ESG und Kundennutzen als strategische Hebel

Wien (OTS) -

Österreichs Banken stehen vor der Frage, wie sie Regionalität, ESG-Ziele und digitale Kundenerwartungen sinnvoll miteinander verbinden können. Ein Ansatz, der in Deutschland bereits erfolgreich etabliert ist, gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung: regionales Cashback – also Geld-zurück-Angebote bei lokalen Händlerinnen und Händlern. Die Mehrwerk Gruppe, Europas führende B2B2C-Plattform für datengetriebene Mehrwertleistungen, sieht darin ein wichtiges Zukunftsthema für österreichische Regional- und Universalbanken. „Regionales Cashback ist weit mehr als ein Bonusprogramm“, sagt Sascha Horvath, Geschäftsführer der Mehrwerk Österreich GmbH. „Es verbindet Regionalität, Nachhaltigkeit und Kundennutzen auf einzigartige Weise – und kann Banken dabei helfen, ihr Profil im lokalen Markt deutlich zu schärfen.“

Was regionales Cashback bedeutet – und warum es für Banken relevant wird

Die Beim regionalen Cashback erhalten Kundinnen und Kunden automatisch Geld zurück, wenn sie bei örtlichen Händlerinnen und Händlern einkaufen.

Das Modell wirkt auf mehreren Ebenen zugleich:

1. Kund:innen profitieren unmittelbar

Sichtbarer finanzieller Vorteil bei jedem regionalen Einkauf

Anreiz, häufiger lokal zu kaufen → kürzere Wege → geringere CO₂-Belastung (Environment)

Einfach digital integrierbar, z. B. in bestehende Bank-Apps

2. Händler profitieren strukturell

Mehr Frequenz, mehr Umsatz, mehr Sichtbarkeit

Stärkung regionaler Betriebe und deren Wertschöpfung

Sicherung lokaler Arbeitsplätze (Social)

3. Banken profitieren strategisch

Klare Differenzierung gegenüber Direktbanken und internationalen Plattformen

ESG-Beitrag im Bereich Social & Environment

Aufwertung von Kontomodellen und Servicepaketen

Höhere Bindungs- und Aktivierungsraten durch alltägliche Mehrwerte

„Banken, die Regionalität glaubwürdig leben möchten, brauchen Angebote, die sich im Alltag ihrer Kundinnen und Kunden bemerkbar machen. Regionales Cashback erfüllt genau diesen Anspruch.“ - so der Geschäftsführer, Sascha Horvath.

Deutschland als Vorreiter – Österreich als Marktchance

In Deutschland setzen Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Regionalbanken bereits seit Jahren erfolgreich auf regionale Cashback-Programme. Sie fördern lokale Händler, stärken ihr Markenprofil und steigern gleichzeitig die Kundenbindung.

„Die Erfahrungen aus Deutschland zeigen, wie kraftvoll regionale Cashback-Modelle wirken – sowohl für Banken als auch für lokale Wirtschaftskreisläufe“, erklärt Sascha Horvath. „Österreich bietet ähnliche Voraussetzungen und kann diesen Vorteil gezielt nutzen.“

Mehrwerk Österreich startet Initiative zum Aufbau eines landesweiten Cashback-Ökosystems

Derzeit gibt es in Österreich noch kein etabliertes, bundesweites System für regionales Cashback. Mehrwerk Österreich möchte dies gemeinsam mit Banken aufbauen.

„Auch wenn aktuell noch keine Händlerpartner angebunden sind, sehen wir großes Potenzial“, so Horvath. „Ein regionales Cashback-Netzwerk entsteht nicht von heute auf morgen – es entsteht gemeinsam mit den Banken, die ihre Region ernst nehmen und weiterentwickeln wollen.“

Mehrwerk Österreich eröffnet Branchen-Dialog

Mehrwerk Österreich führt aktuell Gespräche mit österreichischen Regional- und Universalbanken, um die Anforderungen für ein landesweites Cashback-Modell zu definieren.

Im Zentrum stehen dabei:

regionale Wertschöpfung

ESG-Kompatibilität

digitale Kundenbindung

moderne Kontostrategien

nachhaltige wirtschaftliche Wirkung

Sascha Horvath: „Viele Banken beschäftigen sich bereits mit der Frage, wie sie ihre regionale Bedeutung zeitgemäß kommunizieren und ESG-Ziele mit echter Kundennähe verbinden können. Regionales Cashback kann ein wesentlicher Baustein dieser Strategie sein.

Über die Mehrwerk Gruppe

Die Mehrwerk Gruppe ist Europas führende B2B2C-Plattform für datengetriebene Mehrwertleistungen. Das Unternehmen unterstützt Banken, Versicherer und Energieversorger dabei, ihre Produkte durch passende Mehrwerte zu erweitern, die zusätzliche Erträge generieren, Kundenbindungen stärken und klare Differenzierung im Markt schaffen. Mehrwerk betreut über 300 Firmenkunden und ist international in den nordischen Ländern, der Schweiz, der Türkei, den USA und Mexiko vertreten