ÖAMTC: Reger Urlauberverkehr im Westen Österreichs

Staus auf den Zufahrten in die Skigebiete

Wien (OTS) - 

Der Urlaubsverkehr in die Skigebiete hat laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen schon am frühen Samstagmorgen eingesetzt. Speziell in Vorarlberg und in Tirol machte sich der Reiseverkehr auf den Straßen bemerkbar.

So verzeichneten die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen Staus auf der S16 (Arlberg Schnellstraße) in Richtung Tirol von Bludenz bis Braz sowie auf der L188 (Silvretta Straße) von Vandanz bis Schruns.

In Tirol war neben der B179 (Fernpass Straße) besonders die Strecke ins Zillertal (B169) überlastet. Die Kolonnen reichten bis auf die B181 (Achensee Straße) zurück. Autofahrende mussten bis zu einer Stunde Verzögerung in Kauf nehmen.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs:

www.oeamtc.at/apps.

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

