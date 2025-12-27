Österreichischer Kinderschutzpreis „myki“ für das KIYOU-Handpuppentheater

St. Pölten (OTS) -

Der Österreichische Kinderschutzpreis „myki“ zeichnet jährlich herausragende Initiativen aus, die sich in besonderer Weise für den Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie für die Stärkung ihrer Rechte einsetzen. Zu den aktuellen Preisträgern zählt das KIYOU-Kinderrechte-Handpuppentheater der NÖ Kinder- & Jugendanwaltschaft (NÖ kija), das mit seinem innovativen und kindgerechten Zugang überzeugt. Das prämierte Projekt vermittelt zentrale Inhalte der UN-Kinderrechtskonvention auf spielerische und leicht verständliche Weise. Mit liebevoll gestalteten Handpuppen werden Themen wie Respekt, Mitbestimmung, Gleichwertigkeit, Gefühle und soziales Miteinander aufgegriffen und altersgerecht vermittelt. Ziel ist es, Kinder bereits im Kindergartenalter für ihre Rechte zu sensibilisieren und gleichzeitig ihre sozialen Kompetenzen zu stärken.

Das KIYOU-Handpuppentheater wird in Kooperation mit der BAfEP Amstetten und der Theatergruppe „Traumfänger“ umgesetzt und ist Teil des präventiven Angebots der NÖ Kinder- & Jugendanwaltschaft. Es unterstützt pädagogische Einrichtungen dabei, Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten und ein wertschätzendes Miteinander zu fördern. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Kinderschutzpreis „myki“ unterstreicht die hohe Qualität und die nachhaltige Wirkung des Projekts. Sie macht deutlich, wie wichtig kreative und niederschwellige Angebote sind, um Kinderrechte sichtbar und erlebbar zu machen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert zur Auszeichnung und betont die gesellschaftliche Bedeutung solcher Initiativen: „Kinder müssen behütet, gesund und sicher aufwachsen können. Projekte wie das KIYOU-Handpuppentheater zeigen eindrucksvoll, wie Kinderschutz und Kinderrechte bereits früh im Leben vermittelt werden können und damit eine starke Basis für die beste Zukunft unserer Kinder schaffen.“

„Das KIYOU-Handpuppentheater erreicht Kinder dort, wo Lernen besonders nachhaltig ist – im Spiel. Die Auszeichnung würdigt das Engagement aller Beteiligten und ist ein Musterbeispiel für wirkungsvolle Präventionsarbeit. Die NÖ Kinder- & Jugendanwaltschaft leistet mit Angeboten wie dem KIYOU-Handpuppentheater einen wesentlichen Beitrag zur Förderung von Schutz, Beteiligung und Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen. Die aktuelle Auszeichnung ist zugleich Anerkennung und Motivation, diesen Weg konsequent weiterzugehen und Kinder in Niederösterreich in ihren Rechten zu stärken“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.