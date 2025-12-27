Lotto: Jackpot – am Sonntag warten 1,3 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Nach der weihnachtlichen Großzügigkeit am Heiligen Abend mit einem Sechser, zwei LottoPlus Sechsern und einem Solo-Joker gab sich Fortuna bei der Bonus-Ziehung am Stefanitag eher zugeknöpft: Es gab weder hier noch dort einen Sechser und auch keinen Joker. Vier Fünfer mit Zusatzzahl blieben die einzige Ausbeute.

Da es also keinen Sechser gegeben hat, geht es am letzten Sonntag des Jahres um einen Jackpot mit zumindest 1,3 Millionen Euro. Die vier Fünfer mit Zusatzzahl wurden je einmal in Wien, Niederösterreich und Tirol sowie einmal über die Spieleseite win2day erzielt. Gemeinsam war den vier Spielteilnehmer:innen nicht nur die Gewinnsumme von jeweils rund 15.600 Euro, sondern auch jene Zahl, die ihnen zum Sechser fehlte: Sie scheiterten alle an der Zahl 43.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Freitag keinen Sechser. Die Gewinnsumme des ersten Ranges wurde wieder dem zweiten Rang zugeschlagen, und so erhielten 16 Fünfer jeweils rund 10.900 Euro.

Joker

Schließlich endete auch die Joker Ziehung ohne Gewinn im ersten Rang. Somit geht es auch hier um einen Jackpot, und das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl wäre im Falle eines Sologewinnes rund 300.000 Euro wert.

Silvester-Million

Unter allen Lotto Tipps, die an zumindest einer der Ziehungen vom 24. bis 31. Dezember mitgespielt haben bzw. noch mitspielen, wird einmal eine Million extra, eine Silvester-Million sozusagen, ausgespielt.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 26. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen