FPÖ – Hafenecker zu Marterbauer: „Billige Spritpreise ankündigen und gleichzeitig Steuern erhöhen, ist ein unfaires Foul!“

Wien (OTS) -

„SPÖ-Finanzminister Marterbauer stellt wohl in Aussicht, sich überhöhter Treibstoffpreise annehmen zu wollen, verkündet jedoch im gleichen Atemzug, dass er sich im Budget 2027 sogenannten klimaschädlichen Steuerbegünstigungen (dazu gehören etwa das Dieselprivileg oder das Pendlerpauschale) widmen möchte. Das ist ein leicht durchschaubares Spiel. Auf der einen Seite gibt er vor, sich für billigere Spritpreise einsetzen zu wollen, auf der anderen Seite wird dann aber die Steuerschraube noch fester angezogen. Den Menschen wird hier lediglich Sand in die Augen gestreut und das ist ein unfaires Foul des Ministers, nicht mehr und nicht weniger“, so heute FPÖ-Verkehrssprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, zu entsprechenden Aussagen des SPÖ-Finanzministers in einem APA-Interview.

„Auch dieser Finanzminister sollte endlich verinnerlichen, dass das Auto kein Luxusgut ist und Autofahrer daher nicht permanent zu den ‚Melkkühen der Nation‘ degradiert werden dürfen, nur damit er mit seinem nächsten Budgethaushalt zurande kommt. In Wahrheit setzt Marterbauer genau jene Politik fort, die bereits Schwarz-Grün begonnen hat. In ökomarxistischer Manier wird wieder einmal versucht, den Staatssäckel aus den Taschen der Autofahrer und Pendler zu befüllen. Dabei übersieht der Minister wohlweislich, dass das Auto für hunderttausende Menschen, insbesondere im ländlichen Raum pure Notwendigkeit ist, um zur Arbeit zu kommen, notwendige Arztbesuche wahrzunehmen, die Kinder zur Schule zu bringen oder den Einkauf zu erledigen“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

„Nur die FPÖ steht konsequent an der Seite der Autofahrer und wird dieser schwarz-rot-pinken Anti-Autofahrer-Politik auch weiterhin entschlossen den Kampf ansagen“, unterstrich Hafenecker.