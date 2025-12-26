Sternsingen 2026 startet: Gemeinsam Gutes tun

Wien (OTS) -

Von 27. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026 sind wieder Tausende Sternsinger*innen in ganz Österreich unterwegs. Sie bringen den Segen für das neue Jahr und sammeln Spenden für Menschen in Armutsregionen der Welt. Schwerpunktland 2026 ist Tansania.

Friedensbotschaft und gelebte Solidarität

Unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ ziehen von 27. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026 rund 85.000 Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus und verbinden dabei lebendiges Brauchtum mit der weihnachtlichen Friedensbotschaft. Gleichzeitig setzen sie ein starkes Zeichen weltweiter Solidarität mit Menschen, die von Armut, Hunger und Ausgrenzung betroffen sind.

Mit den gesammelten Spenden unterstützt die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar jedes Jahr rund 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Seit den Anfängen 1954 wurden dabei rund 560 Millionen Euro gesammelt. Im Vorjahr wurde erstmals die Marke von 20 Millionen Euro überschritten.

Schwerpunktland 2026: Tansania

In diesem Jahr liegt der inhaltliche Schwerpunkt des Sternsingens auf Tansania. Dort werden Frauen und Mädchen aus der Volksgruppe der Massai gestärkt. Mädchen werden dabei unterstützt, ihre Schulbildung erfolgreich abzuschließen, Frauen dabei, sich ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. An den Klimawandel angepasste Landwirtschaft ist ein wichtiger Beitrag, um Hunger und Mangelernährung zu überwinden.

Weitere Infos zu den Projekten in Tansania: www.sternsingen.at/sternsingen-hilft

Fotos zu den Projekten: www.sternsingen.at/presse

Königliche Besuche (Stand: 26.12.2025)

Die kleinen Könige und Königinnen kommen bei ihrer Tour durchs Land auch bei den Spitzen von Staat und Kirche vorbei.

Einige der Highlights:

Am 29. Dezember 2025 um 11:00 Uhr ist eine königliche Delegation zu Gast beim designierten Erzbischof von Wien Josef Grünwidl und Kardinal Christoph Schönborn im Erzbischöflichen Palais in Wien.

Bei medialer Teilnahme bitte bei elisabeth.holzner@dka.at anmelden!

ist eine königliche Delegation zu Gast beim designierten und im Erzbischöflichen Palais in Wien. Am 29.12.2025 um 15:00 werden Sternsinger*innen von Bundeskanzler Christian Stocker im Bundeskanzleramt empfangen.

werden Sternsinger*innen von im Bundeskanzleramt empfangen. Zum Jahresabschluss empfängt Bundespräsident Alexander van der Bellen am 30.12.2025 um 13:00 Uhr königliche Delegationen aus ganz Österreich.

Bitte bei der Präsidentschaftskanzlei akkreditieren: kommunikation@hofburg.at

am königliche Delegationen aus ganz Österreich. Eine Gruppe aus Frauenkirchen (Diözese Eisenstadt) wird am 01.01.2026 in Rom zusammen mit Sternsinger*innen aus ganz Europa am Neujahrsgottesdienst mit Papst Leo XIV. teilnehmen.

Hinweis: Bei einer geplanten Vor-Ort-Berichterstattung und medialer Teilnahme am Besuch der Sternsinger*innen bei Politiker*innen bitte bei der jeweiligen Öffentlichkeitsarbeit anmelden!

Spenden und Information

Angesichts von Klimakrise, Hunger und Kriegen zeigt das Sternsingen, dass jede*r Einzelne zu einer besseren Welt beitragen kann – sei es durch aktives Sternsingen oder indem wir Haustüren und Herzen öffnen und solidarisch spenden.

Spendenkonto der Dreikönigsaktion (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330) oder online auf www.sternsingen.at/spenden

Aktuelle Infos und Fotos zum Sternsingen auf www.sternsingen.at/presse



Wir unterstützen Sie gerne mit Kontakten zu Sternsingengruppen, Interviewanfragen, Hintergrundinfos und Pressefotos. Sollten Sie bundesländerspezifische Infos oder Materialien benötigen, finden Sie hier die Kontakte aus den Bundesländern