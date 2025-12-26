ACP Weihnachtswunder 2025: 50.000 Euro für Familien in Not

Wien (OTS) -

„Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind. Dass unsere Mitarbeitenden mit so viel Herz gespendet haben und wir diesen Beitrag als Unternehmen verdoppeln durften, macht uns sehr stolz“ , sagt Rainer Kalkbrener, Vorstand von ACP Österreich. „Die offizielle Übergabe im Ö3-Studio steht stellvertretend für gelebte Solidarität innerhalb der ACP Familie.“

„Aus 1 mach 2“ – ein Zeichen der Wertschätzung

Die österreichweite Charity-Aktion stand ganz im Zeichen des Miteinanders und wurde bereits zum zweiten Mal durchgeführt. Rainer Kalkbrener: „Weihnachten erinnert uns daran, innezuhalten und den Blick auf jene zu richten, die unsere Hilfe dringend benötigen. Jeder einzelne Beitrag mag klein erscheinen – gemeinsam entsteht daraus etwas Großes.“

Entsprechend dem Motto „Aus 1 mach 2“ wurden alle Spenden der Mitarbeitenden von der ACP Gruppe verdoppelt. So wuchs der gemeinsame Spendentopf auf 50.000 Euro an. „Diese Aktion zeigt, was möglich ist, wenn viele Menschen ein gemeinsames Ziel teilen. Es geht nicht um große Gesten, sondern um ehrliche Anteilnahme und darum, Verantwortung füreinander zu übernehmen“ , sagt Rainer Kalkbrener. Mit der offiziellen Scheckübergabe im Ö3-Radio erreicht die Charity-Aktion ihren Höhepunkt. Sie steht zugleich für eine Haltung, die ACP auch über die Weihnachtszeit hinaus prägt: aufmerksam zu sein, zuzuhören und dort zu helfen, wo Unterstützung gebraucht wird.

Als Österreichs größtes IT-Systemhaus mit mehr als 1.600 Mitarbeitenden an 15 Standorten versteht ACP gesellschaftliche Verantwortung als festen Bestandteil der Unternehmenskultur. Das zu 100 Prozent im Eigentum der Mitarbeitenden stehende Unternehmen möchte nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern auch nachhaltig wirken – für Menschen und für die Gesellschaft.

Über ACP

Die ACP Gruppe befindet sich zu 100% im Besitz der Unternehmensgründer und vieler Mitarbeitenden. Diese Eigentümerstruktur sichert unternehmerische Unabhängigkeit und ermöglicht Entscheidungen, die auf nachhaltiges Wachstum und langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet sind.

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360° IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services der notwendigen Sicherheit und frischen Ideen.

ACP erstellt Audits im Rahmen der Tätigkeit als qualifizierte Prüfstelle gemäß NISG bzw. Cyber Trust Label und berät Kunden bei der Einführung eines Informationssicherheitssystems nach ISO 27001 sowie TISAX VDA ISA 5.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Österreich, Deutschland und Schweiz ist ACP immer in Kundennähe und zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. ACP Expert:innen sind von international führenden Herstellern wie Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, HP, Dell, Lenovo, NetApp, Fortinet, Citrix, Cisco und SentinelOne zertifiziert.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 1,05 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 2.600 Mitarbeitende.