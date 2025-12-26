ÖCV trauert um Dr. Josef Ratzenböck

Wien (OTS) -

Der Österreichische Cartellverband (ÖCV) nimmt Abschied von Dr. Josef Ratzenböck, Landeshauptmann von Oberösterreich a. D., der am 23. Dezember 2025 im 96. Lebensjahr verstorben ist. „Mit Josef Ratzenböck verlieren wir eine der prägenden politischen Persönlichkeiten der Zweiten Republik, einen überzeugten Europäer und einen verlässlichen Brückenbauer“, erklärt ÖCV-Präsident Andre Stecher. Ratzenböck habe Oberösterreich über viele Jahre mit sozialer Verantwortung, wirtschaftlicher Weitsicht und kulturellem Gestaltungswillen geführt und weit über sein Bundesland hinaus Maßstäbe gesetzt.

„Besonders verbunden war Josef Ratzenböck dem Couleurstudententum. Seine lebenslange Treue zum ÖCV, sein Einsatz für Ausgleich und Zusammenhalt sowie sein klares Wertefundament bleiben uns Vorbild“, so Stecher. Der ÖCV verneigt sich in Dankbarkeit vor einem großen Österreicher und spricht seiner Familie sowie allen Weggefährten tiefes Mitgefühl aus.