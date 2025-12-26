Gaál: Gemeindebau-Sozialarbeiter*innen helfen in schwierigen Lebenssituationen - 1.713 Wohnungen heuer gesichert

Wien (OTS) -

Wenn Menschen aufgrund schwieriger Lebensumstände von Wohnungsverlust bedroht sind, zählt jede Hilfe. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es diese verlässlichen sozialen Strukturen. Wiener Wohnen nimmt diese Verantwortung auf besondere Weise wahr: Mit einem spezialisierten Team von 24 Sozialarbeiter*innen bietet das sogenannte Case Management intensive und individuelle Unterstützung für Mieter*innen in den Wiener Gemeindebauten. Ziel ist es, drohenden Wohnungsverlust frühzeitig zu verhindern – durch aufsuchende und stationäre Sozialarbeit, einfühlsame psychosoziale Beratung, die Vermittlung städtischer Unterstützungsangebote und direkte Gespräche mit betroffenen Haushalten.

Dieses europaweit einzigartige Modell wirkt: Heuer konnten von der aufsuchenden und der stationären Sozialberatung bis Mitte Dezember 2025 von 2.154 bearbeiteten Fällen insgesamt 1.713 Wohnungen gesichert werden – das entspricht einer Erfolgsquote von 80 Prozent.

„Leistbares und sicheres Wohnen ist das Herzstück für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt. Wer durch Schicksalsschläge wie etwa den Verlust des Arbeitsplatzes oder eine schwere Krankheit in Schwierigkeiten gerät, braucht schnelle und unkomplizierte Hilfe – denn in Wien wird niemand zurückgelassen. Mit einem engagierten Team aus Sozialarbeiter*innen stellt Wiener Wohnen diese soziale Verantwortung auf einzigartige Weise sicher“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Mehr als 28.000 Kontakte im Jahr 2025

Die intensive Begleitung der betroffenen Mieter*innen durch das Case Management lässt sich auch an der hohen Zahl der Kontakte ablesen: 13.200 Telefonate, 11.000 E-Mails, 2.150 SMS und 600 Briefe wurden bis Mitte Dezember 2025 versendet. Darüber hinaus fanden 1.800 persönliche Beratungen statt - entweder direkt bei den Mieter*innen zuhause oder im Service Center von Wiener Wohnen.

Sozialarbeit als Wegweiser durch Unterstützungsangebote

Die Sozialarbeiter*innen helfen beim Ausfüllen von Anträgen, erklären schwer verständliche Gerichtsschreiben oder begleiten Mieter*innen auf Amtswegen. Eine zentrale Rolle spielt die aktive Vermittlung städtischer Hilfsangebote, wie etwa die Wohnbeihilfe, Ratenzahlungen bei Wiener Wohnen von bis zu 12 Monaten bei Mietzinsrückständen sowie Wohnschirm-Anträge für akute finanzielle Hilfe.

„Wir wissen aus Erfahrung, dass Wohnungsverlust nicht nur bestimmte Gruppen betrifft. Er kann jeden treffen: Familien mit Kindern, Menschen in Scheidung, aber auch Akademiker*innen in plötzlichen Lebenskrisen. Wichtig ist, dass Mieter*innen wissen, dass sie nicht allein sind“, sagt Bernhard Rubik, Abteilungsleiter des Case Managements.

Frühzeitige Kontaktaufnahme entscheidend – Beratung im Service Center

Je früher Mieter*innen Kontakt mit Wiener Wohnen aufnehmen, desto größer sind die Chancen, einen Wohnungsverlust zu verhindern. Wer finanzielle Engpässe frühzeitig erkennt, sollte nicht zögern, Unterstützung anzufordern.

Eine Beratung durch die Sozialarbeiter*innen ist auch während der Öffnungszeiten des Wiener Wohnen Service Centers (Montag bis Freitag, 09:00 bis 17:00 Uhr) möglich. Termine können telefonisch unter 05 75 75 75 vereinbart werden. Weitere Informationen rund um das Thema Hilfe bei Mietzinsrückständen und Unterstützungsangebote der Stadt Wien gibt es auf www.wienerwohnen.at/hilfe.