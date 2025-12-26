VOR: Zusätzliche und spätere Zugverbindungen in der Silvesternacht – Erweiterter Fahrplan in der Ostregion

Wien/St. Pölten/Eisenstadt (OTS) -

Damit der Jahreswechsel für die Fahrgäste entspannt ausklingen kann, verstärken die Partner des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR), allen voran die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), in der Silvesternacht das Angebot im Bahnverkehr. Auf zahlreichen Strecken stehen zusätzliche Züge sowie verlängerte Betriebszeiten zur Verfügung, sodass eine sichere, bequeme und zeitlich flexible Heimreise bis in die frühen Morgenstunden gewährleistet ist.

Highlights des Silvesterfahrplans

Ergänzend zum bestehenden Nachtangebot in der Ostregion werden auf vielen Strecken Sonderzüge eingesetzt oder bestehende Verbindungen um bis zu zwei Stunden nach hinten verschoben.

An den wichtigen Verkehrsknoten St. Pölten Hbf und Wiener Neustadt Hbf bestehen Abfahrtsmöglichkeiten in die meisten Richtungen nach 1:30 Uhr, teilweise auch darüber hinaus. Diese Anschlüsse werden durch zusätzliche oder angepasste späte Züge aus Wien sichergestellt.

Zusätzliche Regionalzüge der VOR-Partnerunternehmen wie der Raaberbahn, der Mariazellerbahn und des ÖBB-Fernverkehrs ermöglichen späte Verbindungen auf nahezu allen Strecken – insbesondere aus Wien – bis weit in die Regionen Niederösterreichs und des Burgenlands.

Der VOR empfiehlt allen Fahrgästen, ihre geplante Heimreise rechtzeitig im VOR AnachB Routenplaner oder in der VOR AnachB App zu prüfen. Einzelne reguläre Verbindungen entfallen in der Silvesternacht und werden durch spätere Sonderzüge ersetzt.

„Wien bleibt in der Silvesternacht das zentrale Drehkreuz des erweiterten Öffi-Angebots: Von allen großen Bahnhöfen – vom Hauptbahnhof über den Westbahnhof bis Floridsdorf und den Franz-Josefs-Bahnhof – verkehren die Züge deutlich länger als üblich in alle Richtungen. So ermöglichen wir nicht nur eine entspannte und sichere Heimreise innerhalb der Stadt, sondern bieten unseren Besucherinnen und Besuchern auch mehr Flexibilität und sorgen dafür, dass sie die Anschlüsse nach Niederösterreich und ins Burgenland zuverlässig erreichen“, so Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales der Stadt Wien.

Auch in der Silvesternacht ist es uns ein besonderes Anliegen, dass unsere Landsleute sicher sowie verlässlich unterwegs sind und somit einem gelungenen Jahresausklang nichts im Weg steht. Durch zusätzliche und deutlich spätere Zugverbindungen auf der West-, Süd- und Franz Josefs Bahn sowie optimal abgestimmte Anschlüsse an zentralen Verkehrsknotenpunkten wie St. Pölten, Amstetten oder Wiener Neustadt schaffen wir ein enges, verlässliches Netz, das einen stressfreien Heimweg auch in den frühen Morgenstunden ermöglicht“, unterstreicht Udo Landbauer, LH-Stellvertreter und Verkehrslandesrat von Niederösterreich.

„Für all jene, die den Jahreswechsel in Wien feiern und anschließend ins Burgenland zurückkehren, wurden die Verbindungen in der Silvesternacht gezielt verstärkt. Spätere Abfahrten ab Wien Hauptbahnhof sowie zusätzliche Regional- und Expresszüge sorgen dafür, dass Eisenstadt, Pamhagen, Deutschkreutz und weitere Ziele auch nach Mitternacht gut erreichbar bleiben. Die enge Abstimmung mit der Raaberbahn und dem VOR garantiert unseren Fahrgästen dabei eine verlässliche Anbindung“, erklärt der burgenländische Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.

„Gemeinsam mit unseren Partnern im Verkehrsverbund Ost-Region sorgen wir dafür, dass die Heimreise in der Silvesternacht entspannt und sicher verlaufen kann“, unterstreicht die VOR-Geschäftsführung, Karin Zipperer und Alexander Schierhuber. „Auch heuer stehen unseren Fahrgästen zusätzliche Züge, spätere Abfahrten und gut abgestimmte Anschlüsse bereit, so können sie den Jahreswechsel genießen und anschließend bequem mit dem Zug oder Bus nach Hause kommen.“

„Gemeinsam mit dem VOR haben wir das Silvesterangebot auch heuer wieder erweitert. Auf ausgewählten Strecken stehen zusätzliche und spätere Verbindungen zur Verfügung, sodass unsere Fahrgäste flexibel planen können und nach den Jahreswechselfeierlichkeiten sicher und bequem nach Hause kommen“, sagt Christof Hermann, Regionalmanager der ÖBB-Personenverkehr AG für die Ostregion.

Die Details zu den Silvesterverkehren und Fotos zum Download finden Sie unter https://www.VOR.at/zusaetzliche-und-spaetere-zugverbindungen-in-der-silvesternacht-1