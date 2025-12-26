Gemeinsam stark: Spendenaktion von ARBÖ und DATACOL ein voller Erfolg

Loipersdorf (OTS) -

Unter dem Motto „Kaufen. Spenden. Gutes tun.“ haben die Initiatoren ein einfaches, aber wirkungsvolles Konzept umgesetzt: Für jede verkaufte Dose DATACOL Systemreiniger für Diesel- und Benzinmotoren gingen 2 Euro an den Sterntalerhof, um Kinder und Familien in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. So konnten bis Mitte Dezember dank der Unterstützung zahlreicher Kund:innen und Mitglieder 9.000 EUR an den Sterntalerhof gespendet werden.

„Wir setzen auf Hilfe, die ankommt. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen sich gemeinsam engagiert haben. Gemeinsam mit dem ARBÖ konnten wir so einen wertvollen Beitrag leisten“, betont Roland Alber, Geschäftsführer von DATACOL. Dr. Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesoragsnaistion, ergänzt: „Hoffnung ist das größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann. Mit unserer Spende an den Sterntalerhof möchten wir dazu beitragen, dass Kinder und ihre Familien in schweren Zeiten Lichtblicke erleben dürfen.“

Der Sterntalerhof begleitet Kinder mit lebenslimitierenden und lebensbedrohlichen Erkrankungen sowie ihre Familien in einer geschützten, naturnahen Atmosphäre – unterstützt von einem interdisziplinären Team aus Therapie, Pädagogik, Psychologie, Sozialarbeit, Psychotherapie und Seelsorge. Auch speziell ausgebildete Therapiepferde tragen dazu bei, die Herzen der Kinder und Familien zu erreichen.

Die Spenden ermöglichen es dem Sterntalerhof, Kinder und Familien in herausfordernden Momenten zu stärken und zu begleiten. Weitere Informationen über die Arbeit des Sterntalerhofs finden Sie unter www.sterntalerhof.at