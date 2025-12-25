Großartiges Spendenergebnis 2025 des ORF Vorarlberg für LICHT INS DUNKEL

Wien (OTS) -

Der ORF Vorarlberg darf auch 2025 auf eine überwältigende Unterstützung aus der Bevölkerung sowie der Vorarlberger Wirtschaft zählen. Große Freude macht das außergewöhnliche Spendenergebnis: Rund 465.000 Euro (Stand Heiligabend) wurden allein in Vorarlberg heuer für LICHT INS DUNKEL gespendet. Das Geld kommt dem Soforthilfefonds und unter anderem der „Peer to Peer-Beratungsstelle“ des „Netzwerk Eltern Inklusion“ zugute.

Viereinhalb Stunden Live-TV

Aus dem ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn kamen am 23. und 24. Dezember die glanzvollen LICHT INS DUNKEL-Fernsehgalas auf ORF 2 V. Im Rahmen eines festlichen viereinhalbstündigen Sonderprogramms wurden Spenden für LICHT INS DUNKEL gesammelt – wegen des großen Erfolgs sogar eine Stunde länger als in den Vorjahren. Moderiert wurden die großen Live-TV-Sendungen von Katharina Batlogg und David Breznik.

Engagement im ORF Vorarlberg

Die ORF Radio Vorarlberg-Woche für die „30.000 Kilometer Challenge“ Anfang November bewegte die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger im wahrsten Sinne des Wortes. Für jeden zurückgelegten Kilometer ging ein Euro auf das Spendenkonto von LICHT INS DUNKEL Es folgte der ORF Radio Vorarlberg-Spendentag zugunsten von LICHT INS DUNKEL Ende November. Hier konnten sich die Hörerinnen und Hörer für eine Spende ihren ganz persönlichen Lieblingshit wünschen. Außerdem steuerten zahlreiche Großspenderinnen und Großspender aus der Vorarlberger Wirtschaft großzügige Summen bei. Durch die viereinhalbstündigen TV-Live-Sendungen kamen nun weitere Spenden zusammen, womit heuer für LICHT INS DUNKEL in Vorarlberg die beeindruckende Summe von 465.000 Euro erreicht wurde.

Soforthilfefonds und „Netzwerk Eltern Inklusion“

Die Spenden für LICHT INS DUNKEL in Vorarlberg kommen heuer dem Soforthilfefonds für Familien und Kinder in Not sowie unter anderem der „Peer to Peer-Beratungsstelle“ des „Netzwerk Eltern Inklusion“ (NELI) zugute. Hier kommen Eltern von Kindern mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen mit anderen Eltern in einer ähnlichen Situation ins Gespräch. Dabei können sie auf Augenhöhe über die Herausforderungen, Fragen und Unsicherheiten im Leben mit einem Kind mit Beeinträchtigung sprechen und an Wissen, Expertise und Überblick im Sozialbereich anknüpfen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Das überwältigende Spendenergebnis verdeutlicht, wie sehr Vorarlberg zusammenhält. Diese Hilfe kommt Familien in schwierigen Lebenslagen in unserem Land unmittelbar zugute. Mein großer Dank gilt jeder einzelnen Spenderin und jedem einzelnen Spender sowie der Vorarlberger Wirtschaft und unseren engagierten Partnerinnen und Partnern, die Jahr für Jahr mit beeindruckender Großzügigkeit für LICHT INS DUNKEL spenden.“

Stefan Höfel, Projektleiter LICHT INS DUNKEL ORF Vorarlberg: „Auch in herausfordernden Zeiten gibt es viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die Gutes tun wollen. Vielen Dank dafür! Die Spenden werden wieder vielen Familien und Kindern in Not im Land helfen.“

Spendenkonto

LICHT INS DUNKEL Vorarlberg

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

IBAN: AT62 3700 0000 0005 0500

BIC: RVVGAT2B

Jeder Euro zählt – DANKE! Die Spende ist steuerlich absetzbar.