Lotto: Jackpot mit 1,9 Mio. Euro in Vorarlberg geknackt

Na, da hat sich Fortuna am Heiligen Abend aber nicht lumpen lassen: Gleich vier Haupttreffer gab es nach der Ziehung am Mittwoch, und den Beginn machte ein:e Vorarlberger:in bei Lotto „6 aus 45“. Sie bzw. er knackte per Quicktipp den Jackpot beim Sechser im Alleingang und gewann mehr als 1,9 Millionen Euro.

Daneben gab es sechs Fünfer mit Zusatzzahl zu je mehr als 22.000 Euro, die dreimal nach Niederösterreich sowie je einmal nach Oberösterreich, Salzburg und in die Steiermark gingen.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Weihnachtsabend gleich zwei Sechser. Einer wurde per Quicktipp im Burgenland erzielt, der andere per Normalschein über die Spieleseite win2day. Für beide Gewinner:innen gab es jeweils rund 147.000 Euro.

Joker

Top-Gewinn Nummer vier wurde schließlich beim Joker erzielt. Hier gelang es einer Tirolerin bzw. einem Tiroler, mit dem „Ja“ zur richtigen Joker Zahl einen Sologewinn mit mehr als 240.000 Euro zu erzielen.

Bonus-Ziehung am Stefanitag

Die nächste Ziehung ist wieder eine Bonus-Ziehung und findet morgen, Freitag, den 26. Dezember, also am Stefanitag, wiederum in der Zentrale der Österreichischen Lotterien am Rennweg statt.

Silvester-Million

Unter allen Lotto Tipps, die an zumindest einer der Ziehungen vom 24. bis 31. Dezember mitspielen, wird einmal eine Million extra, eine Silvester-Million sozusagen, ausgespielt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 24. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen