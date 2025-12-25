  • 25.12.2025, 10:02:32
  • /
  • OTS0001

Lotto: Jackpot mit 1,9 Mio. Euro in Vorarlberg geknackt

Zwei Sechser bei LottoPlus und Sologewinn beim Joker

Wien (OTS) - 

Na, da hat sich Fortuna am Heiligen Abend aber nicht lumpen lassen: Gleich vier Haupttreffer gab es nach der Ziehung am Mittwoch, und den Beginn machte ein:e Vorarlberger:in bei Lotto „6 aus 45“. Sie bzw. er knackte per Quicktipp den Jackpot beim Sechser im Alleingang und gewann mehr als 1,9 Millionen Euro.

Daneben gab es sechs Fünfer mit Zusatzzahl zu je mehr als 22.000 Euro, die dreimal nach Niederösterreich sowie je einmal nach Oberösterreich, Salzburg und in die Steiermark gingen.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Weihnachtsabend gleich zwei Sechser. Einer wurde per Quicktipp im Burgenland erzielt, der andere per Normalschein über die Spieleseite win2day. Für beide Gewinner:innen gab es jeweils rund 147.000 Euro.

Joker

Top-Gewinn Nummer vier wurde schließlich beim Joker erzielt. Hier gelang es einer Tirolerin bzw. einem Tiroler, mit dem „Ja“ zur richtigen Joker Zahl einen Sologewinn mit mehr als 240.000 Euro zu erzielen.

Bonus-Ziehung am Stefanitag

Die nächste Ziehung ist wieder eine Bonus-Ziehung und findet morgen, Freitag, den 26. Dezember, also am Stefanitag, wiederum in der Zentrale der Österreichischen Lotterien am Rennweg statt.

Silvester-Million

Unter allen Lotto Tipps, die an zumindest einer der Ziehungen vom 24. bis 31. Dezember mitspielen, wird einmal eine Million extra, eine Silvester-Million sozusagen, ausgespielt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 24. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Mag. Günter Engelhart
Telefon: +436643800293
E-Mail: guenter.engelhart@lotterien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright