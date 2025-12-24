Wieder große Hilfsbereitschaft für LICHT INS DUNKEL am Heiligen Abend

Wien (OTS) -

Mehr als 15,5 Millionen Euro konnten bei der 53. Aktion von LICHT INS DUNKEL und der 48. Fernsehsendung am Heiligen Abend im ORF insgesamt bis inkl. 24. Dezember 2025 gesammelt werden, mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Prominenter und Gardesoldatinnen und Gardesoldaten des Österreichischen Bundesheeres, die den ganzen Tag im Callcenter im A1-Headquarter an den Spendentelefonen mithalfen. Dieser Betrag (vorläufiges Spendenergebnis aus allen zugesagten Spendenbeiträgen für LICHT INS DUNKEL seit Start des Aktionsjahres bis inkl. 24. Dezember) kommt traditionell zur Gänze Menschen mit Behinderung und Familien und Kindern in Not in Österreich zugute.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Schirmherr der Aktion LICHT INS DUNKEL: „Es gibt viele Gründe, auf Österreich stolz zu sein. Der Einsatz der unzähligen Freiwilligen in unserem Land gehört für mich dazu. Sie alle stellen das Gemeinsame vor das Trennende. Alle, die in der Nachbarschaft mitanpacken, wenn es brenzlig wird. Die anderen helfen, ihren Alltag lebenswert zu gestalten. Die Kindern, die nicht viel zu lachen haben, eine Freude machen. Und: Die vielen Menschen, die sie sich an LICHT INS DUNKEL beteiligen - Sie leisten ihren ganz eigenen Beitrag. Danke, dass Sie sich für das Miteinander entscheiden!“

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Das beeindruckende Spendenergebnis von ,Licht ins Dunkel‘ erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Gerade in Zeiten, die für viele Menschen wirtschaftlich herausfordernd und von Unsicherheit geprägt sind, zeigt Österreich eine nicht selbstverständliche Solidarität. ,Licht ins Dunkel‘ ist ein zentraler Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Auftrags des ORF: Wir begleiten Menschen, schaffen Bewusstsein für soziale Anliegen und setzen als ‚ORF für alle‘ gemeinsam mit der Bevölkerung sichtbare Zeichen für ein respektvolles und inklusives Miteinander. Mein herzlicher Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern, unseren Partnerinnen und Partnern sowie all jenen, die dieses Projekt das ganze Jahr über mit großem Engagement tragen.“

Ines Stilling, Präsidentin von LICHT INS DUNKEL: „Dank der Spenden kann LICHT INS DUNKEL Projekte unterstützen, die Barrieren abbauen und Menschen mit Behinderungen und armutsgefährdeten Kindern eine gleichberechtigtere Teilhabe an unserer Gesellschaft ermöglichen. Gemeinsam mit dem ORF und den Seher:innen und Hörer:innen können wir Initiativen in ganz Österreich ermöglichen und die Leistungen und Fähigkeiten von Menschen unabhängig von einer Behinderung für alle sichtbar machen. Als Präsidentin des Vereins LICHT INS DUNKEL ist es mir wichtig, zu zeigen, dass Inklusion uns alle angeht. Jede Spende leistet einen weiteren Beitrag dazu, damit Inklusion im Alltag ankommt und Mittel zur Verfügung gestellt werden können, um diesen Weg gemeinsam weiter gehen zu können. Dafür ein herzliches Danke.“

Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility: „Die Solidarität, die wir heuer wieder durch LICHT INS DUNKEL erleben durften, ist außergewöhnlich. Trotz vieler Unsicherheiten zeigen die Menschen in Österreich, dass sie bereit sind, füreinander einzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Jede Spende, ob groß oder klein, ermöglicht konkrete Hilfe für Familien, Kinder und Menschen mit Behinderungen – Hilfe, die ankommt und den Alltag nachhaltig verändert. Für den ORF ist LICHT INS DUNKEL nicht nur eine Tradition, sondern ein Auftrag und eine Herzensangelegenheit. Dass wir gemeinsam mit so vielen engagierten Partnern und mit der Unterstützung des Publikums so viel bewirken können, macht Mut und zeigt, was Zusammenhalt tatsächlich bedeutet.“

Das „Ö3-Weihnachtswunder“ wurde wieder wahr

Das „Ö3-Weihnachtswunder“ sorgte wieder für ein besonderes Gemeinschaftsgefühl im ganzen Land! 5.562.382 Euro für den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds ist das finale Spendenergebnis nach 120 Stunden magischem Ö3-Spendenfest. Das Weihnachtswunder-Moderatorenteam Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll sendete an den fünf Tagen vor Weihnachten live aus dem gläsernen Ö3-Studio am Kapitelplatz in Salzburg und erfüllte Musikwünsche gegen Spenden für den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds.

Zusätzlich wurde heute eine erste Zwischenbilanz der Ö3-Wundertüte 2025 verkündet: 430.000 Euro sind bislang im 21. Jahr der Aktion aus der Verwertung von Althandyspenden zusammengekommen. Damit entstand ein Gesamtspendenvolumen von rund 6 Millionen Euro, das zur Gänze an Familien in Not in Österreich geht.

ORF unterstützt LICHT INS DUNKEL in all seinen Medien

Der ORF unterstützt die Hilfsaktion in all seinen Medien und Landesstudios, um möglichst viele Menschen zum Helfen zu motivieren. Mit zahlreichen Aktionen und Produktionen – wie Ausgaben der „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“, dem „LICHT INS DUNKEL-Musikwunschtag“ in allen ORF-Landesstudios, der „ORF-III-Auktion für LICHT INS DUNKEL“ und dem jährlichen „Ö3-Weihnachtswunder“ sowie einer Vielzahl von Projekten in den Landesstudios und natürlich der ganztägigen Sendung am Heiligen Abend – werden so Spenden in Millionenhöhe lukriert.

Alle Spendenmöglichkeiten für LICHT INS DUNKEL

Auch nach dem Heiligen Abend kann noch ganzjährig für LICHT INS DUNKEL gespendet werden - unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 per Anruf oder SMS, via lichtinsdunkel.ORF.at sowie auf Facebook unter ORFLichtinsDunkel. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten bietet auch der ORF TELETEXT auf Seite 680.