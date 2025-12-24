Weiße Weihnachten in Teilen Österreichs

Wien (OTS) -

In Teilen Kärntens, der Steiermark, Niederösterreichs, des Burgenlands und Wiens mussten Autofahrende am Weihnachtstag gebietsweise mit winterlichen Fahrverhältnissen rechnen. Betroffen waren laut ÖAMTC in der Früh etwa der steirisch/Kärntner Packabschnitt, die Weinebene in der Steiermark, der Großraum St. Pölten und die westlichen Bezirke Wiens.

Im Laufe des Tages verlagerte sich der Schnee-Schwerpunkt weiter in den Süden. So benötigten etwa alle Fahrzeuge Schneeketten über Loiblpass, Katschberg und Nassfeld.

Der ÖAMTC appellierte an alle Autofahrenden, Geschwindigkeit und Fahrstil an die aktuelle Straßensituation anzupassen. Es hatten sich einige Unfälle ereignet.

Verkehrs-Channel: www.oeamtc.at/verkehr

Aktuelle Verkehrsinfos: www.oeamtc.at/verkehrsservice

ÖAMTC-Apps: www.oeamtc.at/apps

