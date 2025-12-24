Bundesheer sammelt 187.919 € für Licht ins Dunkel

Wien (OTS) -

Mit einer Spendensumme von 187.919 Euro setzte das Österreichische Bundesheer sein starkes soziales Engagement fort und unterstützte auch heuer wieder die Aktion „Licht ins Dunkel“. Die Spenden stammten aus Beiträgen der Militärkommanden sowie aus dem Militärmusikfestival 2025 des Militärkommandos Salzburg. Zudem unterstützten rund 70 Soldatinnen und Soldaten der Garde die Spendensammlung am Heiligen Abend.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betonte: „Das Österreichische Bundesheer steht nicht nur für Sicherheit und Einsatzbereitschaft, sondern auch für Menschlichkeit und Zusammenhalt. Die beeindruckende Spendensumme zeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft innerhalb des Bundesheeres ist. Mein Dank gilt allen Soldatinnen und Soldaten sowie allen Mitwirkenden, die diese Unterstützung für Menschen in schwierigen Lebenslagen möglich machen.“

Neben den 70 Soldatinnen und Soldaten der Garde waren auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Generalstabschef Rudolf Striedinger an den Spendentelefonen am ORF-Zentrum Küniglberg im Einsatz. Die Kooperation zwischen dem Österreichischen Bundesheer und „Licht ins Dunkel“ besteht seit vielen Jahren und ist ein fixer Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements der Streitkräfte. Neben finanziellen Beiträgen bringt sich das Bundesheer regelmäßig auch mit persönlichem Einsatz ein – etwa durch die Unterstützung an den Spendentelefonen am Heiligen Abend. Damit leistet das Bundesheer einen wichtigen Beitrag zur Hilfe für Kinder und Familien in Not und unterstreicht seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.

Ein zentraler Baustein der Spendensammlung ist das Militärmusikfestival, welches 2025 vom Militärkommando Salzburg ausgerichtet wurde. Mit musikalischer Vielfalt und großem Publikumszuspruch konnte nicht nur ein kulturelles Highlight gesetzt, sondern auch ein bedeutender Beitrag für den guten Zweck geleistet werden. Der Spendenerlös von 89.800 Euro unterstreicht die verbindende Kraft der Militärmusik und ihr großes Potenzial für soziales Engagement.