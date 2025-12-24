Hilfswerk in tiefer Trauer um Josef Ratzenböck, Ehrenpräsident des Hilfswerk Oberösterreich

Wien (OTS) -

Der Ehrenpräsident des Hilfswerk Oberösterreich verstarb am 23. Dezember 2025 im 97. Lebensjahr. Seit 1995 war er Präsident und später Ehrenpräsident des Hilfswerk Oberösterreich, einer der erfolgreichsten Sozialorganisationen des Landes.

„Mit Josef Ratzenböck verliert das Hilfswerk Oberösterreich eine seiner prägendsten Führungspersönlichkeiten, unser Land verliert einen seiner engagiertesten Sozialpolitiker“, sagt Othmar Karas, Präsident des Hilfswerk Österreich.

Josef Ratzenböck verstand Politik stets als Dienst am Menschen. Sein Wirken war geprägt von einer ausgeprägten sozialpolitischen Verantwortung, insbesondere durch die Einführung des Pflegegeldes, mit dem Oberösterreich bundesweit Maßstäbe setzte, sowie durch sein nachhaltiges Engagement für ältere Menschen. Zugleich prägte er eine politische Kultur der Nähe, des Dialogs und der persönlichen Verantwortung, in der Bürgernähe, Beratung und ernsthaftes Zuhören zentrale Elemente politischen Handelns waren. Über die Tagespolitik hinaus stand er für eine offene, integrative politische Haltung, die Kultur-, Umwelt- und Europapolitik als verbindende Kräfte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt verstand.

„Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen“, sagt Othmar Karas. „Als Präsident und Ehrenpräsident war Josef Ratzenböck dem Hilfswerk eng verbunden und hat dessen Entwicklung über drei Jahrzehnte begleitet. Sein Einsatz für die Idee des Hilfswerks bleibt in dankbarer Erinnerung.“