5.562.382 Euro für Familien in Not: Das Ö3-Weihnachtswunder 2025 aus Salzburg wurde wahr!

Salzburg (OTS) -

5.562.382 Euro für Familien in Not in Österreich! Das ist das beeindruckende Rekord-Spendenergebnis des Ö3-Weihnachtswunders 2025. 120 Stunden lang haben Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll nonstop aus der Ö3-Wunschhütte in Salzburg gesendet und gegen eine Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds die Musikwünsche der Ö3-Gemeinde erfüllt. Heute um 10.00 Uhr wurde das finale Spendenergebnis verkündet: Das Ö3-Weihnachtswunder 2025 wurde wahr!

Das große Spendenfest der Ö3-Gemeinde hat wieder ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl geschaffen und damit Menschen im ganzen Land berührt. Ö3-Senderchef Michael Pauser: „Radio kann so viel: Bilder im Kopf entstehen lassen, Geschichten erzählen und Menschen verbinden. Ich bin stolz, dass Ö3 all das vereint – und wir gemeinsam mit dem Ö3-Weihnachtswunder ein Stück dazu beigetragen haben, Familien in Not zu helfen. Die Ö3-Gemeinde hat einmal mehr gezeigt, welche Herzenswärme und Kraft in ihr steckt.“

Highlights des Ö3-Weihnachtswunders 2025

Der Kapitelplatz in Salzburg hat dem Ö3-Weihnachtswunder einen besonderen Rahmen und eine wunderbare Showbühne gegeben. Eröffnet wurde das Weihnachtswunder am Freitag, den 19. Dezember um 10.00 Uhr. „Driving Home for Christmas” von Chris Rea war der meistgewünschte Song des Weihnachtswunders 2025 und der letzte Wunschhit, bevor heute um 10.00 Uhr Bilanz gezogen wurde. Die Ö3-Moderator:innen Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll haben 120 Stunden lang im gläsernen Studio durchmoderiert, unzählige Gäste begrüßt und dafür gesorgt, dass gemeinsam mit der Ö3-Gemeinde das Land ein Stück näher zusammenrückt. Viele Gäste haben für unvergessliche Live-Musik-Momente gesorgt: Pizzera & Jaus + AUT of ORDA, Milky Chance, Anna-Sophie, Klangkarussell, Kamrad, Toby Romeo, Folkshilfe, Poxrucker Sisters, Josh., Möwe, Thorsteinn Einarsson, Lemo, Chris Steger, Ina Regen, Jacob Elias, James Cottriall, Matakustix, Arrie, Caro Fux, Oimara, Päm, Slashy Disco und die Glueboys und Ania & Sophie Druml. Beim traditionellen „Ö3-Adventsingen“ – dieses Jahr mit Julian le Play & Band, Esther Graf, OSKA und Cesár Sampson – waren zwei Stunden lang live die Lieblings-Weihnachtshits der Ö3-Gemeinde zu hören.

Überhaupt war sehr viel los in der Ö3-Wunschhütte: Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger, Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz, Skisprung-Star Stefan Kraft, Comedian Gernot Kulis, DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie Friedle, ÖSV-Star Mirjam Puchner, Content Creatorin und Unternehmerin Constantly K alias Karin Teigl, die Youtuber:innen Sascha Huber und Paulina Wallner, Tänzerin Maria Santner, Schauspieler Ferdinand Seebacher, „Dancing Stars“-Profis Manuela Stöckl und Florian Gschaider, ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und viele mehr haben das Ö3-Weihnachtswunder in Salzburg besucht.

Und für eine ganz besondere Atmosphäre haben vor allem die zigtausend Menschen gesorgt, die das Ö3-Studio am Kapitelplatz in den 120 Stunden besucht haben.

Unter dem Motto „Tu was fürs Ö3-Weihnachtswunder“ hat die Ö3-Gemeinde das Ö3-Weihnachtswunder auch heuer auf kreative Art und Weise unterstützt und viele Ideen umgesetzt, um Spenden zu sammeln – alleine, gemeinsam mit Freund:innen oder Arbeitskolleg:innen, in der Nachbarschaft oder im Verein. So wurden im ganzen Land besondere Zeichen des Zusammenhalts gesetzt.

Die Umsetzung der Leistungen seitens der Host-City war ein Gemeinschaftsprojekt des Veranstalters Altstadtverband Salzburg, der Gastgeberstadt Salzburg sowie der Partner Tourismus Salzburg GmbH und des Salzburger Tourismus Förderungs Fonds.

Zwischenbilanz Ö3-Wundertüte: Gespendete Handys brachten bisher 430.000 Euro

Verkündet wurde heute außerdem eine erste Zwischenbilanz der Ö3-Wundertüte 2025: 430.000 Euro für Familien in Not in Österreich sind bisher zusammengekommen. Hitradio Ö3 rief heuer bereits zum 21. Mal ganz Österreich auf, alte Handys umweltgerecht zu entsorgen und damit bargeldlos für Familien in Not in Österreich zu spenden. Die Ö3-Wundertüte legt so seit vielen Jahren die Basis für verlässliche Hilfe.

Hitradio Ö3 bedankt sich bei allen Hörer:innen für eine Spendensumme (Ö3-Weihnachtswunder und Ö3-Wundertüte) von rund 6 Millionen Euro für Familien in Not und wünscht ein schönes Weihnachtsfest!

Alle Geschichten, Interviews und Videos vom Ö3-Weihnachtswunder 2025 gibt’s auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/oe3weihnachtswunder/

Fotos der Highlights zum Download: https://cloud.orf.at/s/mXcHwK3GMYdY7ka

Ö3-Senderchef Michael Pauser: „Es ist uns eine große Freude, dass die Erfolgsgeschichte des Ö3-Weihnachtswunders im kommenden Jahr in Steyr weitergeschrieben wird. Jedes Jahr wird 120 Stunden gemeinsam mit der Ö3-Gemeinde ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und „Auf-Einander-Schauen“ in Österreich gesetzt – und das 2026 in der wunderschönen Altstadt von Steyr und in ganz Österreich im Radio.“