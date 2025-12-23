Wöginger: Josef Ratzenböck hat Oberösterreich über zwei Jahrzehnte entscheidend geprägt

Wien (OTS) -

„Josef Ratzenböck hat Oberösterreich über zwei Jahrzehnte entscheidend geprägt und gestaltet. Mit Sachverstand und Bürgernähe hat er Oberösterreich politisch durch herausfordernde Zeiten geführt – etwa als der Eiserne Vorhang im Jahr 1989 fiel oder Österreich ab 1. Jänner 1995 der EU beitrat“, sagt ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Der promovierte Jurist Ratzenböck habe es verstanden, Lösungen zu finden, die Menschen inhaltlich „abzuholen“ und die Arbeit für Oberösterreich und seine Regionen zielstrebig voranzutreiben.

Josef Ratzenböck sei bereits ab 1973 Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung gewesen, bis 1977 als Kulturlandesrat, der die Gründung des Landesmusikschulwerks initiierte und so einen Meilenstein für die breite musikalische Ausbildung der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher gesetzt habe. Wöginger: „Das ist bis heute maßgeblich für die musikalische Kultur Oberösterreichs und seiner Vereine.“ Von 1977 bis 1995 sei Ratzenböck als Landeshauptmann seiner Linie treu geblieben und habe stets im Sinne der Bevölkerung gehandelt, mitunter im Bereich der Wohnbau- und Bildungspolitik. „Josef Ratzenböck hat Politik als Handwerk verstanden, das dem Land, den Regionen und den Menschen dient. So hat er politisch gearbeitet und in diesem Zeichen steht auch sein Leben und Wirken“, betont Wöginger weiter. Auch nach seiner aktiven Zeit in der Landespolitik sei der Dienst an der bzw. dem Nächsten für ihn Antrieb gewesen, etwa als Obmann des Seniorenbundes in Oberösterreich, der Ratzenböck von 1996 bis 2017 war.

Der ÖVP-Klubobmann abschließend: „Wir trauern heute um Josef Ratzenböck, dem wir stets ein ehrendes Andenken bewahren werden. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden des Schmerzes bei seiner Frau Anneliese, seinen Kindern und Angehörigen."