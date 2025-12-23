  • 23.12.2025, 17:45:32
Korosec und Pühringer zutiefst betroffen zum Ableben von LH.a.D. Dr. Josef Ratzenböck

Wir haben eine große Persönlichkeit verloren

Wien (OTS) - 

„Wir haben eine große Persönlichkeit verloren“ so Seniorenbund-Präsidentin LT-Abg. Ingrid Korosec und LH.a.D. LO Dr. Josef Pühringer zum Ableben von LH.a.D. Dr. Josef Ratzenböck zutiefst betroffen.

Als Landehauptmann von Oberösterreich war Josef Ratzenböck in den Jahren 1977 bis 1995 höchst erfolgreich tätig. Von 1996 bis 2017 war Josef Ratzenböck Bundesobmann-Stellvertreter des Österreichischen Seniorenbundes und Vizepräsident des Österreichischen Seniorenrates, der gesetzlichen Interessensvertretung der älteren Generation in Österreich.

„Mit Josef Ratzenböck verlieren wir einen äußerst engagierten und erfolgreichen Sozialpolitiker, so wird die Einführung des Pflegegeldes immer mit ihm in Verbindung stehen, wo Oberösterreich Vorreiter war. Bundesweit wurde das Pflegegeld dann 1993 eingeführt“, so Korosec und Pühringer.

Für Josef Ratzenböck stand immer das Miteinander im Vordergrund, er war ein Verbinder und Brückenbauer.

„Für den Österreichischen Seniorenbund, dessen Geschichte er maßgebend auf Landes- und Bundesebene geprägt und gestaltet hat, ist sein Ableben ein großer Verlust. Unsere Anteilnahme gilt seiner Gattin Anneliese und der gesamten Familie. Wir werden Josef Ratzenböck immer ein ehrendes Andenken bewahren“, so Korosec und Pühringer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Generalsekretär Österreichischer Seniorenbund
Mag. Michael Schleifer
Telefon: +43 (1) 40 126 - 424
E-Mail: mschleifer@seniorenbund.at
Website: https://www.seniorenbund.at

