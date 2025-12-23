Volkspartei trauert um Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck

Wien (OTS) -

„Mit Josef Ratzenböck verliert unser Land eine große Persönlichkeit, die stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen hatte und ihr Wohl ins Zentrum seines Handelns gestellt hat. Ratzenböck hat 18 Jahre lang als Landeshauptmann Verantwortung übernommen und sein Heimatbundesland Oberösterreich entscheidend geprägt und gestaltet. Dabei hatte er nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft Oberösterreichs im Blick. Josef Ratzenböck wurde über Landes- und Parteigrenzen hinweg für seine Politik des Miteinanders geschätzt und hat den großen Wert der europäischen Zusammenarbeit früh erkannt und bis ins hohe Alter engagiert unterstützt. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir werden Josef Ratzenböck und seinen Leistungen für die Republik stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker.

„Josef Ratzenböck war eine prägende Persönlichkeit, die über Jahrzehnte hinweg die Volkspartei und ihr politisches Wirken mitgestaltet und stets das Gemeinsame vor das Trennende gestellt hat. Seine visionäre und gleichzeitig ausgleichende Politik hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Volkspartei in Oberösterreich über viele Jahre hinweg breite Zustimmung und Vertrauen in der Bevölkerung erleben durfte. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Weggefährtinnen und Weggefährten“, ergänzt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.