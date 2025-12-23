  • 23.12.2025, 16:44:02
ORF eröffnet Mitte 2026 neues Nahost-Büro

Wien (OTS) - 

Der ORF wird im Rahmen der Weiterentwicklung seines Korrespondentennetzes und des Generationenwechsels auch seine Nahost-Berichterstattung neu ordnen und ein weiteres Korrespondenten-Büro im Nahen Osten eröffnen.

Generaldirektor Roland Weißmann hat die zuständige Chefredaktion mit der entsprechenden Planung beauftragt. Dazu Gabi Waldner-Pammesberger: „Wir werden in den kommenden Wochen mögliche Standorte sondieren und bis März 2026 ein entscheidungsreifes Konzept für eines der arabischen Länder im östlichen Mittelmeerraum vorlegen. Damit führt der ORF seinen erfolgreichen Weg fort, über die hochkomplexe Region aus verschiedenen Perspektiven zu berichten.“ Das neue Büro soll Mitte des Jahres eröffnet werden und wird sukzessive die Aufgaben des Büros in Kairo übernehmen.

Karim El-Gawhary ist einer der angesehensten ORF-Korrespondenten. Sein Vertrag wurde bis Mitte 2026 verlängert und er wird auch darüber hinaus weiterhin als klassischer Freelancer für den ORF aus und über Ägypten und den arabischen Raum berichten.

Mit dieser Neuregelung setzt der ORF einen wesentlichen Schritt in der Weiterentwicklung seines Korrespondentennetzes und im Sinn eines aktiven Managements des sich vollziehenden Generationenwechsels, wie dies auch mit den jüngsten Personalentscheidungen in den ORF-Büros Belgrad/Kiew oder kürzlich in Budapest und in der Schweiz geschehen ist.

Karim El-Gawhary: „Über zwei Jahrzehnte durfte ich für den ORF die arabische Welt widerspiegeln und werde das noch weitere letzte sechs Monate als Korrespondent in Kairo tun. Ich schaue nach vorne und werde sicherlich auch danach in Österreich und Deutschland eine öffentliche Stimme über die arabische Welt bleiben.“

