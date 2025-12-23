  • 23.12.2025, 15:59:02
  • /
  • OTS0057

FPÖ-Angerer zu Windkraft-Volksbefragung: Landesregierung hat Verfahren vor dem VfGH sabotiert!

Kärntner wollen keine weiteren Windräder auf ihren Bergen und Almen

Klagenfurt (OTS) - 

In einer Reaktion auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) über die Anfechtung der Kärntner Windkraft-Volksbefragung erklärt der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer: „Die Kärntner Landesregierung hat das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof sabotiert und offenbar bewusst eine unrichtige Stellungnahme übermittelt, um das Verfahren in die gewünschte Richtung zu lenken. Der Verfassungsgerichtshof hat diese Stellungnahme ohne weitere Prüfung zur Kenntnis genommen und weder eine mündliche Verhandlung durchgeführt noch den Sachverhalt durch die Befragung der zuständigen Beamten der Landesregierung aufgeklärt, obwohl wir das angeregt haben“, betont Angerer.

Nur durch eine mündliche Verhandlung hätten offene Fragen geklärt und wichtige Lehren für die Beamtenschaft gezogen werden können. Dies insbesondere im Hinblick auf die korrekte Durchführung zukünftiger Volksbefragungen. „Es ist mehr als traurig, dass die Kärntner Landesregierung die von ihr selbst verordnete Volksbefragung vor dem Verfassungsgerichtshof einfach nicht verteidigen wollte“ kritisiert der FPÖ-Chef.

Abschließend stellt Angerer klar: „Das Ergebnis der Volksbefragung war - insbesondere in den betroffenen Gemeinden, wo die Errichtung weiterer Windkraftanlagen geplant war - eindeutig und unmissverständlich. Dieses demokratische Votum ist zu respektieren und umzusetzen. Die Kärntnerinnen und Kärntner wollen keine weiteren Windräder auf ihren Bergen und Almen!“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Kärnten

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright