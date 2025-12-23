ORF-Friedenslicht bringt Menschen und Religionen im ORF Vorarlberg zusammen

Wien (OTS) -

Im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn wurde am 22. Dezember 2025 ein eindrückliches Zeichen des Miteinanders gesetzt. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von in Vorarlberg beheimateten Religionsgemeinschaften nahmen gemeinsam das ORF-Friedenslicht in Empfang.

Das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem erhellt jedes Jahr die österreichischen Haushalte. Es wird in Bethlehem entzündet und nach Österreich gebracht. Die ÖBB verteilen das ORF-Friedenslicht mit ihren Zügen in ganz Österreich, die Feuerwehr sowie die Pfadfinderinnen und Pfadfinder tragen es in alle Vorarlberger Städte und Gemeinden.

Besondere Ankunftsfeier

Bei der Ankunft des ORF-Friedenslichts im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg waren ORF-Landesdirektor Markus Klement, Landtagspräsident Harald Sonderegger sowie Vertreterinnen und Vertreter der Jungfeuerwehr und Pfadfinder mit dabei. Den musikalischen Rahmen bildete ein Ensemble der Eisenbahnermusik Bludenz.

Zeichen des Miteinanders

Als Ausdruck der Verbundenheit lädt der ORF Vorarlberg jedes Jahr alle in Vorarlberg vertretenen Religionsgemeinschaften ein, bei dieser besonderen Ankunftsfeier mit dabei zu sein. An diesem interreligiösen Abend mit dabei waren Diözesanbischof Benno Elbs und Bischofsvikar Rudolf Bischof (Diözese Feldkirch), Superintendent Ralf Stoffers (Evangelische Kirche H.B.), Vorsitzender Ayne Ahmet (Islamische Glaubensgemeinschaft), Susanna Erdei (Israelitische Kultusgemeinde), Johannes Okoro (Altkatholische Kirche), Melanie Bitschnau und Michaela Danhofer (Bahá‘i), Nevin Nebat und Hanim Yildiz (Freie Aleviten) sowie Kirchenbezirkleiter Thomas Fiechter, Pfarrerin Petra Mayer, Diakonin Birgit Walch, Pfarrer Philipp Brückner und Robert Schierl (Neuapostolische Kirche).

Sie alle eint der Wunsch, das Friedenslicht als gemeinsames Zeichen der Hoffnung in die Vorarlberger Häuser zu tragen – unabhängig von religiöser Zugehörigkeit oder kulturellem Hintergrund, als Symbol des Friedens, der Verständigung und des Miteinanders über alle Unterschiedlichkeiten hinweg.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Das ORF-Friedenslicht zeigt, was uns verbindet: die Sehnsucht nach Frieden und der Wunsch nach einem respektvollen Miteinander auf Augenhöhe. Dass alle Religionsgemeinschaften diesen Moment gemeinsam feiern, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Wir sind tatsächlich ein ORF für alle!“

Stefan Höfel, Projektleiter LICHT INS DUNKEL des ORF Vorarlberg: „In Zeiten multipler Krisen ist das ORF-Friedenslicht ein wichtiges Symbol für Frieden und Zusammenhalt. Wir freuen uns sehr, dass es dieses Zeichen des Miteinanders jedes Jahr in sehr vielen Vorarlberger Haushalten gibt.“