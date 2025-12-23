Marchetti: „Nur wer Probleme löst, kann bei Asyl sparen“

Wien (OTS) -

„Nur wer Probleme löst, kann bei Asyl sparen. Es ist kein Wunder, dass sich die FPÖ über die Neuaufstellung des Grenzschutzes echauffiert: Da im destruktiven Weltbild der Kickl-FPÖ die Lösung von Problemen keine Option ist, fehlt ihr die nötige Voraussetzung, um die zugrunde liegenden Zusammenhänge zu verstehen. Gerne buchstabiere ich den Kollegen Kickl, Darmann und Co. daher die Fakten im Detail aus: Mit einer konsequenten Asylpolitik haben Innenminister Gerhard Karner und die Volkspartei die illegale Migration nach Österreich massiv zurückgedrängt, wodurch auch der Grenzschutz weiterentwickelt werden kann. Jetzt sind Beweglichkeit und Flexibilität das Gebot der Stunde, weswegen wir einen breit angelegten Kontrollgürtel aktivieren, der im Bedarfsfall rasch und gezielt reagieren kann. So nutzen wir vorhandene Ressourcen effizient und können dank umsichtiger Politik und echten Lösungen zudem direkt im Asylsystem Einsparungen vornehmen“, erklärt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Herbert Kickl orientiert sich in seiner Politik ganz offenkundig am Mittelalter. Nicht nur bei seinem kostspieligen Prestigeprojekt der berittenen Polizei hat Kickl als Innenminister aufs falsche Pferd gesetzt, auch die Idee, eine ,Festung‘ zu errichten, bietet keine Antwort auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die Volkspartei ist die Sicherheitspartei Österreichs und lässt nicht zu, dass Kickl Österreich mit seinem rückständigen Kurs ins politische Abseits befördert“, so Marchetti abschließend.