Großhandelspreisindizes für Strom steigen im Jänner 2026 leicht

Wien (OTS) -

Hier die aktuellen Werte im Überblick:

Strom

Monat

Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPIMonat) steigt im Jänner 2026 gegenüber dem Vormonat um 1,3 %. Im Vergleich zum Jänner 2025 liegt der Index um 3,9 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 125,12 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 20,8 % über dem Niveau des Grundlastpreises.

Quartal

Der Strompreisindex auf Quartalsbasis (ÖSPIQuartal) steigt im 1. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 6,9 %. Im Vergleich zum 1. Quartal 2025 liegt der Index um 1,2 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 115,78 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 17,2 % über dem Grundlastpreis.

Jahr

Der Strompreisindex auf Jahresbasis (ÖSPIJahr) bleibt im Jänner 2026 gegenüber dem Oktober 2025 nahezu unverändert. Im Vergleich zum Jänner 2025 liegt der Index um 3,0 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 93,93 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 5,8 % über dem Grundlastpreis.



Gas

Monat

Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPIMonat) sinkt im Jänner 2026 gegenüber dem Vormonat um 10,9 %. Im Vergleich zum Jänner 2025 liegt der Index um 33,7 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 30,39 EUR/MWh.

Quartal

Der Gaspreisindex auf Quartalsbasis (ÖGPIQuartal) fällt im 1. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 9,4 %. Im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres 2025 liegt der Index um 25,5 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 32,93 EUR/MWh.

Jahr

Der Gaspreisindex auf Jahresbasis (ÖGPIJahr) sinkt im Jänner 2026 gegenüber dem Oktober 2025 um 7,2 %. Im Vergleich zum Jahreswert des Jänner 2025 liegt der Index um 18,2 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 34,02 EUR/MWh.

Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.

Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.