- 23.12.2025, 11:52:32
- /
- OTS0044
Großhandelspreisindizes für Strom steigen im Jänner 2026 leicht
Großhandelspreise günstiger als vor einem Jahr
Hier die aktuellen Werte im Überblick:
Strom
Monat
Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPIMonat) steigt im Jänner 2026 gegenüber dem Vormonat um 1,3 %. Im Vergleich zum Jänner 2025 liegt der Index um 3,9 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 125,12 EUR/MWh.
Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 20,8 % über dem Niveau des Grundlastpreises.
Quartal
Der Strompreisindex auf Quartalsbasis (ÖSPIQuartal) steigt im 1. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 6,9 %. Im Vergleich zum 1. Quartal 2025 liegt der Index um 1,2 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 115,78 EUR/MWh.
Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 17,2 % über dem Grundlastpreis.
Jahr
Der Strompreisindex auf Jahresbasis (ÖSPIJahr) bleibt im Jänner 2026 gegenüber dem Oktober 2025 nahezu unverändert. Im Vergleich zum Jänner 2025 liegt der Index um 3,0 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 93,93 EUR/MWh.
Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 5,8 % über dem Grundlastpreis.
Gas
Monat
Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPIMonat) sinkt im Jänner 2026 gegenüber dem Vormonat um 10,9 %. Im Vergleich zum Jänner 2025 liegt der Index um 33,7 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 30,39 EUR/MWh.
Quartal
Der Gaspreisindex auf Quartalsbasis (ÖGPIQuartal) fällt im 1. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 9,4 %. Im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres 2025 liegt der Index um 25,5 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 32,93 EUR/MWh.
Jahr
Der Gaspreisindex auf Jahresbasis (ÖGPIJahr) sinkt im Jänner 2026 gegenüber dem Oktober 2025 um 7,2 %. Im Vergleich zum Jahreswert des Jänner 2025 liegt der Index um 18,2 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 34,02 EUR/MWh.
Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.
Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency
Telefon: (01) 5861524
E-Mail: pr@energyagency.at
Website: https://www.energyagency.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AEA