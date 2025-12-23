Korosec @ Sozialministerium: Absage Innovationsfonds 2026 ist unsozial

Wien (OTS) -

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec kritisiert die Absage des für 2026 angekündigten Innovationsfonds in der Höhe von 50 Mio EUR durch das Sozialministerium: „Schon wieder wird ein Versprechen gebrochen. Das ist unsozial. Gerade in der Pflege, die seit Jahren unter massivem Druck steht, braucht es Verlässlichkeit – und keine neuen Enttäuschungen.“ Die zusätzlichen Mittel wurden im Regierungsprogramm angekündigt und im Finanzausgleich dafür reserviert.

Für Korosec wäre das Geld dringend notwendig, um die Digitalisierung in der Pflege nachhaltig voranzutreiben, damit das Pflegepersonal von Bürokratie entlastet werden kann und mehr Zeit für die Pflegebedürftigen hätte. Auch die bevorstehende Anbindung an ELGA bringt neuen und zusätzlichen Aufwand, der ohne diese Mittel schwer umzusetzen sei.

Pflege sei kein Randthema, sondern eine der größten sozialen Herausforderungen der kommenden Jahre. „Wir wissen, dass der Pflegebedarf steigt, dass Personal fehlt und dass Pflegekräfte dringend entlastet werden müssen. Digitalisierung ist dabei kein Luxus, sondern ein notwendiges Instrument, um Zeit für Menschen statt für Papierarbeit zu schaffen“, so Korosec.

Besonders schwer wiege, dass mit der Absage wertvolle Zeit verloren gehe. Korosec:„Wer heute bei der Pflege spart oder Zusagen nicht einhält, verschiebt die Probleme nur – und macht sie morgen größer und teurer. Leidtragende sind die Pflegebedürftigen, ihre Angehörigen und die Beschäftigten im System.“

Korosec fordert daher ein klares Umdenken: „Pflege braucht Planungssicherheit, langfristige Finanzierung und politische Verlässlichkeit. Gerade hier darf der Staat sein Wort nicht brechen.“