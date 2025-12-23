SPÖ-Seltenheim zu FPÖ-Jugend: „Wer den Öxit will, schadet Österreich und schwächt Europa“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Dienstag, scharfe Kritik an FPÖ-Chef Kickl und der FPÖ-Jugend, die sich für den Austritts Österreichs aus der Europäischen Union ausspricht: „Die Zündeleien der Blauen sind brandgefährlich. Die Kickl-FPÖ verbreitet Verschwörungstheorien und setzt unser gemeinsames Europa aufs Spiel. Wer den Öxit will, schadet Österreich und schwächt Europa“, so Seltenheim, der betont, dass Kickl dem unsäglichen Beitrag des FPÖ-Landesjugendsekretärs Staudigl in einem rechtsextremen Magazin durch sein Schweigen zustimmt. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Gerade jetzt braucht es ein geeintes und starkes Europa, um die vielen Herausforderungen gemeinsam bewältigen zu können. Die Öxit-Fantasien, die bei der FPÖ unrühmliche Tradition haben, zeigen einmal mehr, dass mit der FPÖ kein Staat zu machen ist“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die FPÖ steht immer auf der falschen Seite. Mit der Forderung nach dem Öxit spannt sich die Kickl-FPÖ abermals vor den Karren Putins. Denn von der Zerschlagung Europas profitieren nur Autokraten – allen voran die Machthaber im Kreml", so Seltenheim, der betont, dass der EU-Austritt katastrophale wirtschaftliche und soziale Folgen für Österreich und die Bevölkerung hätte. „Als SPÖ sagen wir dem Demokratie- und Sozialabbau den Kampf an und verteidigen unser geeintes Europa und unsere gemeinsamen Werte", so Seltenheim.