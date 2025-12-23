  • 23.12.2025, 11:35:32
  • /
  • OTS0042

SPÖ-Seltenheim zu FPÖ-Jugend: „Wer den Öxit will, schadet Österreich und schwächt Europa“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „FPÖ-Chef Kickl stimmt unsäglichem Beitrag des FPÖ-Landesjugendsekretärs Staudigl durch Schweigen zu“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Dienstag, scharfe Kritik an FPÖ-Chef Kickl und der FPÖ-Jugend, die sich für den Austritts Österreichs aus der Europäischen Union ausspricht: „Die Zündeleien der Blauen sind brandgefährlich. Die Kickl-FPÖ verbreitet Verschwörungstheorien und setzt unser gemeinsames Europa aufs Spiel. Wer den Öxit will, schadet Österreich und schwächt Europa“, so Seltenheim, der betont, dass Kickl dem unsäglichen Beitrag des FPÖ-Landesjugendsekretärs Staudigl in einem rechtsextremen Magazin durch sein Schweigen zustimmt. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Gerade jetzt braucht es ein geeintes und starkes Europa, um die vielen Herausforderungen gemeinsam bewältigen zu können. Die Öxit-Fantasien, die bei der FPÖ unrühmliche Tradition haben, zeigen einmal mehr, dass mit der FPÖ kein Staat zu machen ist“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die FPÖ steht immer auf der falschen Seite. Mit der Forderung nach dem Öxit spannt sich die Kickl-FPÖ abermals vor den Karren Putins. Denn von der Zerschlagung Europas profitieren nur Autokraten – allen voran die Machthaber im Kreml“, so Seltenheim, der betont, dass der EU-Austritt katastrophale wirtschaftliche und soziale Folgen für Österreich und die Bevölkerung hätte. „Als SPÖ sagen wir dem Demokratie- und Sozialabbau den Kampf an und verteidigen unser geeintes Europa und unsere gemeinsamen Werte“, so Seltenheim. (Schluss) ls/mb

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright