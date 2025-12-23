„Bürgeranwalt“ über fehlende Verfügbarkeit von Herpes-Zoster-Impfstoffen

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 27. Dezember 2025, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Angst vor Kürzungen

Menschen, die nach Schicksalsschlägen auf 24-Stunden-Intensivpflege oder Persönliche Assistenz angewiesen sind, fürchten sich besonders vor Kürzungen im Sozialbereich. Noch immer hängt es stark davon ab, in welchem Bundesland man lebt, ob Hilfe zu Hause finanziert wird oder man nur die Heimpflege bezahlt bekommt. Die angekündigte bundesweite Harmonisierung der Richtlinien lässt auf sich warten. „Bürgeranwalt“ blickt auf vier berührende Fälle – bei drei von ihnen führte das Öffentlich-Machen durch die Volksanwaltschaft und die Sendung „Bürgeranwalt“ zu einer – zumindest temporären – Lösung.

Gratis, aber aus

Herpes Zoster, auch Gürtelrose genannt, ist eine Nervenerkrankung, die sehr oft mit schmerzhaften Komplikationen einhergeht. Eine Impfung ist möglich, aber der Impfstoff Shingrix mit 500 Euro besonders teuer. Volksanwalt Bernhard Achitz hat sich deswegen für eine kostengünstige Lösung für Personen, die sie benötigen, eingesetzt. Seit 1. November 2025 ist die Impfung gegen Herpes Zoster für Personen über 60 Jahren und bestimmte Risikogruppen kostenfrei. Wer sich nun impfen lassen wollte, wurde allerdings enttäuscht: Der Impfstoff ist in vielen Arztpraxen nicht mehr verfügbar. Woran das liegt und was die Lösung wäre, wird in „Bürgeranwalt“ mit Katharina Reich, Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit im Sozialministerium, diskutiert.

Zwei Jahre ID-Austria

Das Digitale Amt bringt Verbesserungen, aber nicht alle profitieren davon. Vor allem ältere Personen sind oft überfordert. „Bürgeranwalt“ zeigt die Schwierigkeiten auf und konfrontiert den im Bundeskanzleramt für Digitalisierung zuständigen Sektionschef Wolfgang Ebner damit.

Zum Jahresabschluss sind Volksanwältin Gaby Schwarz und die Volksanwälte Bernhard Achitz und Christoph Luisser gemeinsam im Studio, um die wichtigsten Beschwerdefälle zu besprechen.