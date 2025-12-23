Österreichs flexibelste Wäschelösung: Linen2GO schaltet auf 24/7-Modus

Wien (OTS) -

Linen2GO setzt einen weiteren Meilenstein in seiner Serviceentwicklung und öffnet ab sofort sämtliche Standorte rund um die Uhr. Der neue 24/7-Zugang erlaubt es gewerblichen wie privaten Nutzern, Bett-, Bad- und Tischwäsche genau dann abzuholen oder zurückzubringen, wenn es der eigene Tagesrhythmus zulässt. Damit trägt das Unternehmen dem wachsenden Bedürfnis nach absoluter zeitlicher Flexibilität Rechnung und ermöglicht eine moderne Form der Wäscheversorgung, die sich nahtlos in unterschiedlichste Arbeits- und Lebensmodelle einfügt.

Die permanente Verfügbarkeit bedeutet, dass Abläufe in Hotellerie, Gastronomie oder Schichtbetrieben künftig noch reibungsloser geplant werden können. Auch private Haushalte profitieren von der Möglichkeit, die praktische Self-Service-Lösung frühmorgens, spätabends oder sogar mitten in der Nacht zu nutzen. Während der persönliche Kundenservice weiterhin zu den bekannten Zeiten erreichbar ist und kompetente Unterstützung bietet, nimmt die Mailbox außerhalb dieser Zeitfenster verlässlich Rückrufwünsche entgegen und garantiert eine Antwort am nächsten Werktag.

Mit der Öffnung aller Standorte im 24/7-Modus stärkt Linen2GO seine Position als innovativer Anbieter im Mietwäschemarkt und erfüllt einmal mehr den Anspruch, Kundinnen und Kunden größtmögliche Freiheit, einfache Abläufe und volle Flexibilität zu ermöglichen. Das Unternehmen baut damit sein nutzerorientiertes Angebot konsequent aus und schafft einen zeitgemäßen Service, der den Alltag deutlich erleichtert.

Über Linen2GO

Linen2GO macht Wäsche-Mieten einfach, innovativ und flexibel. Ob Hotel, Pension, Restaurant, Airbnb oder privater Haushalt – das Unternehmen bietet Bett-, Bad- und Tischwäsche in Premium-Hotelqualität zur Miete. Mit der Linen2GO-App und den Service-Boxen können Kunden Wäsche unkompliziert abholen und zurückgeben. Dank des Partners SALESIANER ist stets für hygienisch saubere und nachhaltig aufbereitete Wäsche gesorgt.