FPÖ-Dorner/-Handler: „Es ist unmenschlich, Strom-Kunden vom Netz zu nehmen“

Frau und Landwirt kämpfen gegen Smart Meter – Kundin ohne Strom

Sankt Pölten (OTS) - 

„Es ist schlicht und einfach unmenschlich, wenn man Menschen den Strom abdreht, nur weil man ein Überwachungsgerät (Smart Meter) ablehnt“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Energiesprecher Dieter Dorner einen aktuellen Fall einer Frau in NÖ. Die Kundin hatte den Einbau des Smart Meters strikt abgelehnt, in der Folge wurde die Dame vom Netz genommen. „Basierend auf einer Verordnung der Bundesregierung muss die EVN diese unmenschliche Vorgangsweise umsetzen“, so Dorner.

Ganz ähnlich geht es Landwirt Andreas F. aus dem Bezirk Wr. Neustadt-Land. Der Bauer mit über 100 Nutztieren verweigert den „intelligenten Stromzähler“, hatte in der Folge Besuch von EVN, Amtstierarzt und Polizei – sein Verfahren ist beim Europäischen Gerichtshof anhängig. „Wo bleibt da die Selbstbestimmung? Über Menschen derart drüber zu fahren, ist auf das Schärfste zu verurteilen“, sagt dazu LAbg. Jürgen Handler, der sich mit dem Fall beschäftigt.

