AT&S-CEO Mertin übergab 20.000 Euro für Familien in Not
Schöner Abschluss vor Weihnachten: Live im Hitradio Ö3 überreichte AT&S im Namen aller Partner die Endsumme der heurigen Spendenaktion und wählte einen idealen Wunsch-Rocksong.
„In unserem Unternehmen gibt es eine große Begeisterung für das Ö3-Weihnachtswunder. Heuer gipfelte sie in einem fantastischen Benefiz-Nachtlauf“
Wochenlang wurde rund um den Unternehmenssitz von AT&S in Leoben gesammelt: Mit Pfand-Sammelboxen, mit Spendenboxen beim Christbaumverkauf und beim großen Charity-Lauf, den AT&S mit dem Betriebsrat, der Montanuniversität Leoben, der RHI und dem Sportverein Hinterberg organisiert hat. In Summe sind 20.000 Euro zusammengekommen, die jetzt an den „Licht ins Dunkel Soforthilfefonds“ und Familien in Not gehen.
CEO Michael Mertin war zum Überreichen der Spendensumme live im gläsernen Ö3-Studio am Kapitelplatz in Salzburg.
„In unserem Unternehmen gibt es eine große Begeisterung für das Ö3-Weihnachtswunder. Heuer gipfelte sie in einem fantastischen Benefiz-Nachtlauf“, sagte Mertin.
„Solche Aktionen bringen die Menschen zusammen, bringen die Familien zusammen – und dann spendet man gerne für den guten Zweck.“
Live im Radio gab es auch eine interne Botschaft:
„Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter für die großartige Leistung im ganzen Jahr. Wir sind im Unternehmen riesige Schritte vorangekommen.“ Das verdeutlichte auch der Musikwunsch, den Mertin für die Spende äußern konnte: „We will rock you“ von Queen.
„Das passt absolut zu unserer Belegschaft. Wir haben das Unternehmen gerockt, wir haben den Erfolg gerockt, und wir haben uns den Song verdient.“
