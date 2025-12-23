AT&S-CEO Mertin übergab 20.000 Euro für Familien in Not

Leoben (OTS) -

Wochenlang wurde rund um den Unternehmenssitz von AT&S in Leoben gesammelt: Mit Pfand-Sammelboxen, mit Spendenboxen beim Christbaumverkauf und beim großen Charity-Lauf, den AT&S mit dem Betriebsrat, der Montanuniversität Leoben, der RHI und dem Sportverein Hinterberg organisiert hat. In Summe sind 20.000 Euro zusammengekommen, die jetzt an den „Licht ins Dunkel Soforthilfefonds“ und Familien in Not gehen.

CEO Michael Mertin war zum Überreichen der Spendensumme live im gläsernen Ö3-Studio am Kapitelplatz in Salzburg. „In unserem Unternehmen gibt es eine große Begeisterung für das Ö3-Weihnachtswunder. Heuer gipfelte sie in einem fantastischen Benefiz-Nachtlauf“ , sagte Mertin. „Solche Aktionen bringen die Menschen zusammen, bringen die Familien zusammen – und dann spendet man gerne für den guten Zweck.“