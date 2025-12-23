  • 23.12.2025, 10:44:33
  • /
  • OTS0034

AT&S-CEO Mertin übergab 20.000 Euro für Familien in Not

Schöner Abschluss vor Weihnachten: Live im Hitradio Ö3 überreichte AT&S im Namen aller Partner die Endsumme der heurigen Spendenaktion und wählte einen idealen Wunsch-Rocksong.

Live im Ö3-Studio in Salzburg: Michael Mertin, CEO von AT&S
Leoben (OTS) - 

Wochenlang wurde rund um den Unternehmenssitz von AT&S in Leoben gesammelt: Mit Pfand-Sammelboxen, mit Spendenboxen beim Christbaumverkauf und beim großen Charity-Lauf, den AT&S mit dem Betriebsrat, der Montanuniversität Leoben, der RHI und dem Sportverein Hinterberg organisiert hat. In Summe sind 20.000 Euro zusammengekommen, die jetzt an den „Licht ins Dunkel Soforthilfefonds“ und Familien in Not gehen.

CEO Michael Mertin war zum Überreichen der Spendensumme live im gläsernen Ö3-Studio am Kapitelplatz in Salzburg. „In unserem Unternehmen gibt es eine große Begeisterung für das Ö3-Weihnachtswunder. Heuer gipfelte sie in einem fantastischen Benefiz-Nachtlauf“, sagte Mertin. „Solche Aktionen bringen die Menschen zusammen, bringen die Familien zusammen – und dann spendet man gerne für den guten Zweck.“

Live im Radio gab es auch eine interne Botschaft: „Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter für die großartige Leistung im ganzen Jahr. Wir sind im Unternehmen riesige Schritte vorangekommen.“ Das verdeutlichte auch der Musikwunsch, den Mertin für die Spende äußern konnte: „We will rock you“ von Queen. „Das passt absolut zu unserer Belegschaft. Wir haben das Unternehmen gerockt, wir haben den Erfolg gerockt, und wir haben uns den Song verdient.“

Rückfragen & Kontakt

Medienkontakt:
Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13, 8700 Leoben / Österreich
www.ats.net

Medien-Download:

Im Presseportal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets
aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ATA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright