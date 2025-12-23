Mit Herz und Verstand: aktion leben gratuliert Gertraude Steindl!

Wien (OTS) -

„Mit Herz und Verstand - so betitelte Dr. Gertraude Steindl die Arbeitsweise von aktion leben und so führte sie auch den Verein über zwei Jahrzehnte lang“, würdigt Dr. Johann Hager, Präsident von aktion leben österreich, die Persönlichkeit seiner Vorgängerin in diesem Amt.

Prägende Gestalterin und Begleiterin von aktion leben

Die promovierte Publizistin und Germanistin Gertraude Steindl übernahm 1987 freiberuflich die Pressearbeit für aktion leben österreich und war von 1992 bis 2000 Pressesprecherin. Von 2000 bis 2007 führte sie als Generalsekretärin die Geschicke des Vereins. Von 2010 bis 2019 wirkte sie als zukunftsweisende, gestaltende Präsidentin, bis 2019 war sie als Vizepräsidentin von aktion leben österreich tätig. Für ihre Leistung für Ausbau und Qualitätssteigerung der Schwangerenberatung erhielt Gertraude Steindl 2017 das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Sie ist außerdem Trägerin des Päpstlichen Ordens Dama Gregorius (2006) und der Kardinal Opilio Rossi-Medaille der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (2007). Von 2008 bis 2001 verfasste sie den „info-dienst bio-ethik“ der aktion leben.

Jeder Mensch hat Würde und Wert

Der persönliche und politische Einsatz für Menschenwürde von Anfang an bis zum natürlichen Tod gehört zu einem Kernanliegen von Gertraude Steindl. Jeder Mensch hat Wert und Würde in jeder Phase seines Lebens. Mit ihrer Tätigkeit in der aktion leben sorgte sie dafür: Durch Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, in zahlreichen Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern, mit Bürgerinitiativen und wo immer es ihr möglich war und ist - bis heute. Mit der Sicherung und dem Ausbau der Schwangerenberatung schuf sie zahlreichen Frauen und Männern ein tragfähiges Netz für sich und ihre Kinder.

„Die Beratungsstelle auf höchstem Niveau zu führen und alles an Hilfe aufzubringen, was die Frauen benötigten, war größte Motivation Gertraude Steindls“ , sagt Hager. Die Wärme und Zuwendung, mit denen die gebürtige Wienerin den Menschen begegnet, schaffe bis heute Vertrauen und motiviere Menschen, die Arbeit von aktion leben mit Spenden zu unterstützen.

Etablierung der Bindungsanalyse in Österreich

„Die Bindungsanalyse - vorgeburtliche Beziehungsförderung bringt eine neue Qualität in die professionelle Begleitung schwangerer Frauen“, betonte Dr. Gertraude Steindl in einer Aussendung des Vereins zu der Methode, die sie visionär sehr früh förderte.

Gertraude Steindl unterstützte die Organisation von Lehrgängen zur Bindungsanalyse durch aktion leben und initiierte die erste österreichische Studie dazu, die das österreichische Institut für Familienforschung durchführte. Indem aktion leben ihre Beraterinnen die Weiterbildung in vorgeburtlicher Beziehungsförderung - Bindungsanalyse ermöglichte und sie ihren Klientinnen anbietet, verfügt der Verein über eine einzigartige praktische Kompetenz in der Methode.

„In ganz Österreich gibt es inzwischen Bindungsanalytikerinnen, was zu einem großen Teil Gertraude Steindls Weitsicht zu verdanken ist. Wir werben weiter für eine öffentliche Finanzierung“ , sagt Hager.

Mit aktion leben gegen Fehlentwicklungen

„Gertraude Steindl wollte immer, dass aktion leben gegen Entwicklungen, die sie als gefährlich erachtete, beherzt und fundiert auftritt. Sie mochte das Feld nie jenen überlassen, die kommerzielle Interessen hatten und vertrat stets fundierte Standpunkte“ , betont Hager. „Sie sprach vielen aus dem Herzen, die wie aktion leben der Meinung sind, dass die Menschenwürde, Solidarität mit Schwächeren und Wertschätzung jedes Menschen von seinem Lebensanfang bis zum Lebensende unverzichtbare Werte sind."

Dankbar für die Pionierleistung

„Wir sind dankbar für die Pionierleistungen von Gertraude Steindl, für ihre Stärke, ihre Besonnenheit, ihren Qualitätsanspruch für die notwendigen Leistungen zum Wohl der Gesellschaft“, erklären Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin, und Dr. Hannes Hager, Präsident.

Zum runden Geburtstag gratuliert aktion leben herzlich und wünscht Gertraude Steindl das Allerbeste, dass die Herzlichkeit und die Zuversicht, die sie reichlich verschenkt und ausstrahlt, sie weiterhin begleiten mögen.