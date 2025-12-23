Gerald Fleischhacker, Lisa Eckhart, Christina Kiesler, „Maschek“, Armin Wolf & Peter Filzmaier zum Jahresausklang in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Mit bester Unterhaltung klingt das Jahr am Dienstag, dem 30. Dezember 2025, ab 20.15 Uhr in ORF 1 und (vorab) auf ORF ON aus, wenn Gerald Fleischhacker, Lisa Eckhart, Christina Kiesler, „Maschek“, Armin Wolf, Peter Filzmaier und viele mehr die vergangenen zwölf Monate Revue passieren lassen. „Schluss mit lustig“ heißt es wieder, wenn „Der satirische Jahresrückblick“ um 20.15 Uhr das Jahr 2025 mit einer pointierten Rückschau auf Politik, Gesellschaft und die Kuriositäten des Alltags mit viel Humor und einer Prise Respektlosigkeit ausklingen lässt. Die Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel haben „2025 neu gemischt“ und präsentieren um 22.00 Uhr Highlights aus Politik, Sport und Society in gewohnter „Maschek“-Manier. Nachdem „Gute Nacht Österreich“-Host Peter Klien noch einmal den „Gute Nacht-Topf“ (22.40 Uhr) vergibt, blicken Armin Wolf und Peter Filzmaier in „Der Professor und der Wolf“ um 23.30 Uhr zurück auf die innenpolitischen Ereignisse und analysieren, was Österreich 2025 bewegte.

Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2025 (20.15 Uhr)

Wenn das Jahr zu Ende geht, wird noch einmal richtig gelacht und nachgedacht. Moderator Gerald Fleischhacker begrüßt im Odeon Theater Wien ein hochkarätiges Kabarett-Ensemble, das die großen und kleinen Ereignisse des Jahres mit scharfem Witz und feiner Beobachtungsgabe unter die Lupe nimmt. Lisa Eckhart spricht über Aufrüstung und ewige Neutralität, während Thomas Maurer die Außenpolitik ins satirische Visier nimmt. Robert Palfrader analysiert die Innenpolitik mit gewohnt bissigem Humor. Christina Kiesler macht sich bereit für die Fußball-WM. Nicht nur für das Publikum ein Sonnenschein ist Viktor Gernot, der mit einer musikalischen Neuinterpretation überrascht und positiv stimmt. Für besondere Momente sorgt Michael Niavarani gemeinsam mit dem Ensemble des Kabarett Simpl: Sie gehen den Personalmangel kreativ an und bilden neue „Fachkräfte“ im Segment Ladendiebstahl aus. Und in den humorvollen Zuspielern werden sogar Diktatoren verkuppelt: Hier bleibt kein noch so kaltes Herz allein. „Schluss mit Lustig“ bietet auch heuer wieder einen pointierten Jahresrückblick, der Politik, Gesellschaft und die Kuriositäten des Alltags mit viel Humor und einer Prise Respektlosigkeit verbindet.

Maschek – 2025 neu gemischt (22.00 Uhr)

In der rasanten Jahresausgabe von „Maschek“ spiegelt sich das turbulente Geschehen der vergangenen zwölf Monate wider. Von internationaler Politik und ihrem schnell anwachsenden Populismus bis hin zur Innenpolitik mit ihrer turbulenten Regierungsbildung und den immer größer werdenden Finanzproblemen. Die Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel begleiten Karl Nehammer bei seiner Jobsuche und beleuchten auch die Hintergründe der oftmals überraschenden Koalitionsverhandlungen auf ihre ganz eigene Art. In „Maschek – 2025 neu gemischt“ darf auch der Mann nicht fehlen, der die Welt in Atem hält: Donald Trump interpretiert die Geschichte Europas neu und plant eine ganz spezielle Mars-Mission. Weiters decken die Herren von „Maschek“ auf, dass Bundespräsident Van der Bellen verantwortlich für den Erfolg des Fußballnationalteams ist. Arnold Schwarzenegger bekommt einen Nikotin-Award, Peter Filzmaier stellt einen Weltrekord auf und der deutsche Ex-Kanzler Olaf Scholz spuckt seinem Nachfolger noch kräftig in die Suppe bzw. auf die Wurst. Abgerundet wird „Maschek – 2025 neu gemischt“ mit Highlights aus Sport und Society – vom Opernball bis zur Ski-WM. Eines ist jedenfalls auch nach Blick auf das Jahr 2025 sicher: Wer Klarheit will, muss „Maschek“ schauen, denn die Wahrheit liegt hinter den Bildern.

Der Professor und der Wolf – Jahresrückblick 2025 (23.30 Uhr)

2025 wird als das Jahr der längsten Regierungsbildung in die österreichische Geschichte eingehen. 136 Tage wartete Österreich auf eine neue Bundesregierung – ein Jahr voller politischer Wendungen, Überraschungen und Weichenstellungen. Armin Wolf und Peter Filzmaier blicken in „Der Professor und der Wolf“ zurück auf die innenpolitischen Ereignisse und analysieren, was Österreich im Jahr 2025 bewegte. In gewohnt verständlicher und pointierter Weise ordnen die beiden das politische Jahr ein – und werfen einen Blick voraus: Welche Herausforderungen erwarten uns 2026? Zu hören wie immer auch als FM4-Podcast!