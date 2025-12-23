„Steirerstich“ als ORF-Premiere: Anna Unterberger ermittelt am 29. Dezember in ORF 1 ein letztes Mal an der Seite von Hary Prinz

Wien (OTS) -

Dem „Steirerwahn“ verfielen Hary Prinz und Anna Unterberger am 9. Dezember 2025 in der ORF-1-Premiere des 13. Steiermark-Landkrimis gemeinsam mit durchschnittlich 991.000 Zuseherinnen und Zusehern bei einem Marktanteil von 34 Prozent – und belegen damit hinsichtlich beider Messwerte Platz zwei des österreichweiten Landkrimi-Rankings seit Beginn der ORF-Erfolgsreihe. Ein „Steirerstich“ ruft Anna Unterberger am Montag, dem 29. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in einer weiteren ORF-1-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON ein letztes Mal gemeinsam mit Hary Prinz auf den Plan, bevor sie die Landkrimi-Dienstmarke auf eigenen Wunsch niederlegt. Im 14. Steiermark-Fall wird der Küchenchef eines Wirtshauses, der seine Finger nicht nur in den Koch-, sondern auch in den Geldtöpfen des hausinternen Sparvereins hatte, tot aufgefunden. Vor der Kamera standen für den von Wolfgang Murnberger, der gemeinsam mit seiner Frau Maria Murnberger auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnet, inszenierten Landkrimi u. a. in Graz und Umgebung neben Hary Prinz und Anna Unterberger auch Maya Unger, Martina Spitzer, Thomas Mraz, Ann-Kathrin Kramer u. v. a. „Steirerstich“ basiert auf Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“. Anschließend um 21.55 Uhr müssen Karl Markovics und Stefan Pohl in einem Dacapo des zweiten Landkrimis aus Vorarlberg ein weiteres Mal „Das letzte Problem“ lösen.



Anna Unterberger: „Zeit für Anni und für mich weiterzugehen“



„In ‚Steirerstich‘ geht es u. a. um Rache, Abschied und Neuanfang, was mit viel Spannung und gleichzeitig mit der charakteristischen Leichtigkeit erzählt wird. Auch hier verlieren Wolfgang und Maria Murnberger trotz der Dramatik des Falls nicht diese kleine Prise an Humor – und genau das macht die Landkrimi-Reihe so besonders. Für mich und meine Rolle ist bei diesem Teil natürlich eine große Portion Wehmut mit dabei, da es Annis letzter Fall ist. Diese Entscheidung ist mir keineswegs leichtgefallen, da ich die Zeit in der Steiermark und die Arbeit mit Wolfgang Murnberger, Hary Prinz und dem gesamten Team so sehr mochte. Aber es war Zeit für Anni und für mich weiterzugehen. In diesem Punkt sind wir, Anni und Anna, uns wohl sehr ähnlich: die Neugierde und die Lust auf Neues werden uns immer wieder vor solche Entscheidungen stellen.“



Mehr zum Inhalt



Im Wirtshaus Kren liegt der Koch tot in seinem eigenen Blut – erstochen mit einem Küchenmesser. Als Obmann des hausinternen Sparvereins hatte er sich mit riskanten Geldgeschäften verspekuliert. Die Ermittler Sascha Bergmann und Anni Sulmtaler stoßen auf zwei Frauen, die der Koch regelmäßig besuchte, und einen Halbbruder, der ihm Geld schuldet und unter Druck steht. Während die Ermittler die komplexen Beziehungen und Motive der Dorfbewohner:innen entwirren, wird klar, dass hinter der Fassade des sympathischen jungen Mannes erschreckende Geheimnisse lauern.



„Steirerstich“ ist eine Koproduktionen der Allegro Film mit der ARD Degeto Film für die ARD und dem ORF mit Unterstützung von FISA+, Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.



Noch mehr Landkrimi-Spannung im ORF



Schon Anfang 2026 geht es in ORF 1 mit bewährter Landkrimi-Spannung weiter: Im „Schnee von gestern“ stöbert das neue Duo Simon Morzé und Marlene Hauser am Dienstag, dem 20. Jänner, um 20.15 Uhr bei der ORF-1-Premiere des ersten Osttirol-Falls. Die Ermittlungen rund um einen „Tod in Tirol“ nehmen Patricia Aulitzky und Dominik Raneburger am Dienstag, dem 3. Februar, um 20.15 Uhr in einer weiteren ORF-1-Premiere auf, wenn sie zu ihrem dritten gemeinsamen ORF-Landkrimi-Einsatz aufbrechen. Bereits abgedreht sind mit „Steirerbiest“ (AT) und „Steirerhass“ (AT) außerdem zwei weitere Fälle aus der Steiermark sowie „Die Kuh, die weint“ (Kärnten) und „Der Todesengel“ (Niederösterreich).



ORF-Landkrimis auf ORF ON streamen



Der neue ORF-Landkrimi „Steirerstich“ steht bereits 24 Stunden vor seiner ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zum Streamen zur Verfügung, wo auch weitere Filme der ORF-Erfolgsreihe abrufbar sind.