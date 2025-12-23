  • 23.12.2025, 09:42:33
Das erleben TaxilenkerInnen an den Weihnachtsfeiertagen

Taxi 40100 hat eine „Best of“ Liste der schönsten, lustigsten und skurrilsten Ereignisse zusammengefasst!

Wien (OTS) - 

An den Weihnachtsfeiertagen sind die meisten WienerInnen im Kreise ihrer Liebsten und verbringen wohlverdiente freie Feiertage. Für die Lenkerinnen von Taxi 40100 sind diese Tage jedoch ganz gewöhnliche Arbeitstage – wobei: Gewöhnlich sind viele der Erlebnisse, die unsere FahrerInnen auf den Straßen Wiens haben, wohl eher nicht. Taxi 40100 hat ein „Best of“-der schönsten, lustigsten und skurrilsten Ereignisse zusammengefasst:

  • Ilona erzählt: „Eine Kundin war am heiligen Abend gleich bei drei Bescherungen eingeladen, ich war ihre Fahrerin. Auf alle Fälle hatte sie die Geschenke schön sortiert in eine Tasche geschlichtet. Im Kofferraum ist die Tasche jedoch aufgegangen und die Geschenke lagen überall verstreut. Chaos pur, weil: Die Dame hatte vergessen, die Pakete zu beschriften und wusste nun nicht mehr, welche Geschenke zu welcher Bescherung gehörten...Also hat sie alles ausgepackt und nachgeschaut, wem was gehört. Ich habe alles wieder eingepackt und Weihnachten war gerettet!“

  • Yusuf hatte auch ein Erlebnis mit einem Geschenk: „Ein Fahrgast hat mit zu Weihnachten anstelle von Trinkgeld ein Geschenk gegeben: Einen Hoodie in Größe L. Er war zwar etwas zu groß, aber die nette Überraschung hat mich sehr gefreut.“

  • Gleicher Tag, gleicher Fahrer Yusuf: „Ich hatte drei Mal den gleichen Fahrgast - an einem Tag! Beim dritten Mal mussten wir beide lachen. Das war dann wohl Weihnachtsmagnetismus!“

  • Ein anderer Fahrer kam am 24. Dezember ordentlich ins Schmunzeln: „Drei Mädels sind eingestiegen und haben mir lachend erzählt, dass sie den ganzen Abend auf der falschen Weihnachtsfeier waren und es erst am Ende gemerkt haben. Dabei hatten sie sich ohnehin den ganzen Abend gefragt, warum sie niemanden dort kannten...“

  • Ismail war Zeuge eines misslungenen Weihnachtstreffens: „Ein Fahrgast wollte zum Flughafen, weil er dort einen Freund treffen und abholen wollte. Wir waren schon dort, aber der Freund, der mit einem anderen Taxi kam, konnte uns nicht finden. Ich beschrieb dem Fahrer des anderen Wagens den Weg und verlor aber bald die Geduld und sagte wütend „Was für eine Wiener Taxilizenz haben sie überhaupt?“. Die Antwort des anderen Lenkers war: „Gar keine, ich bin ein Züricher Taxilenker.“ Es stellt sich heraus, dass der andere Fahrgast am Flughafen in Zürich wartete, mein Fahrgast aber am Flughafen Wien. Das wurde dann nichts mehr mit dem gemeinsamen Abend...“

Taxi 40100
Mag. Eveline Hruza
Telefon: 0676879910854
E-Mail: e.hruza@taxi40100.at

