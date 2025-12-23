  • 23.12.2025, 09:32:02
Weihnachten und Neujahr bei RTLZWEI: Filmklassiker, Kultstreifen und Kinohits für die Feiertage

  • Action an Heiligabend: "Stirb langsam" um 20:15 Uhr
  • Weihnachten mit Biss: Am 26. Dezember läuft ab 13:25 Uhr die komplette Twilight-Saga

Die Feiertage stehen vor der Tür und RTLZWEI bringt spannende Unterhaltung direkt ins geschmückte Wohnzimmer! Am 24. Dezember gibt es mit "Das Letzte Einhorn" ein zauberhaftes Weihnachts-Highlight, bevor Bruce Willis in "Stirb langsam" für Action sorgt. Am 25. Dezember erwartet die jüngeren Zuschauer "Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm", sowie am Abend "Stirb langsam 2". Am zweiten Weihnachtstag gibt es die komplette Twilight-Saga, bevor das neue Jahr am 1. Januar mit dem musikalischen Kinohighlight "La La Land" festlich eingeläutet wird.

Heiligabend, 24. Dezember 2025

Ein Hauch Nostalgie weht über den Bildschirm, wenn "Das letzte Einhorn" um 18:25 Uhr seine Artgenossen sucht. RTLZWEI zeigt den Klassiker seit 1993 jedes Jahr im Weihnachtsprogramm. Am Abend wird's dann legendär: Bruce Willis rettet in "Stirb langsam" (20:15 Uhr) Weihnachten.

Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2025

Für die kleinen Zuschauer startet der Tag mit tierisch guter Unterhaltung: "Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm" (12:55 Uhr) bringt Heldenmut und Freundschaft auf den Bildschirm. Am Abend geht's erneut hoch hinaus - "Stirb langsam 2" (20:15 Uhr) liefert explosive Action, bevor Halbvampir Blade in "Blade 2" (22:35 Uhr) auf unorthodoxe Art für Weihnachtsstimmung sorgt.

Zweiter Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2025

Zum zweiten Weihnachtsfeiertag gibt's großes Kino am Stück: Ab 13:25 Uhr läuft die gesamte Twilight-Saga - perfekt für alle, die die Feiertage mit Vampiren, Werwölfen und großer Liebe verbringen möchten.

Silvester, 31. Dezember 2025

Zum Jahresausklang ist ab 14:00 Uhr ein ordentliches Workout für die Lachmuskeln dran: Mit "Big Mamas Haus", "Big Mamas Haus 2" und "Big Mamas - Die doppelte Portion"

Neujahr, 1. Januar 2026

Das neue Jahr beginnt musikalisch: "La La Land" (20:15 Uhr) bringt Hollywood-Glanz und bittersüße Romantik auf die Bildschirme - ein perfekter Start ins Jahr 2026.

Feierliche Spielfilm-Highlights - ab dem 20. Dezember 2025 bei RTLZWEI.

