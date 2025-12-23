LH Mikl-Leitner besuchte Polizei vor den Weihnachtsfeiertagen

St. Pölten (OTS) -

Zum mittlerweile traditionellen Besuch vor den Weihnachtsfeiertagen war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Polizeiinspektion Klosterneuburg zu Gast. Im Mittelpunkt des Treffens stand der Dank an die Polizistinnen und Polizisten für ihren täglichen Einsatz für die Sicherheit der Menschen in Niederösterreich.

„Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten Tag für Tag einen unverzichtbaren Beitrag für ein gutes, sicheres Zusammenleben. Sie sind da, wenn andere frei haben, und übernehmen Verantwortung, auch an Feiertagen und in herausfordernden Situationen“, betonte Mikl-Leitner. Die Landeshauptfrau dankte den rund 5.000 Polizistinnen und Polizisten, die an 237 Dienststellen im gesamten Bundesland für Sicherheit sorgen: „Es ist ihr Verdienst, dass Niederösterreich zu den sichersten Regionen Europas zählt. Besonders in der Weihnachtszeit ist das keine Selbstverständlichkeit. Dafür gilt mein aufrichtiger Dank.“

Um dieses hohe Niveau langfristig zu sichern, brauche es auch entsprechende Rahmenbedingungen, so Mikl-Leitner weiter: „Wer im Polizeidienst steht, muss sich auf moderne Infrastruktur, gute Ausstattung und ein funktionierendes Umfeld verlassen können. Deshalb investieren wir als Land kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Polizeiinfrastruktur.“