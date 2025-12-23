  • 23.12.2025, 09:30:02
  • /
  • OTS0017

LH Mikl-Leitner besuchte Polizei vor den Weihnachtsfeiertagen

Dank und Anerkennung für Einsatz, Verlässlichkeit und Verantwortung

St. Pölten (OTS) - 

Zum mittlerweile traditionellen Besuch vor den Weihnachtsfeiertagen war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Polizeiinspektion Klosterneuburg zu Gast. Im Mittelpunkt des Treffens stand der Dank an die Polizistinnen und Polizisten für ihren täglichen Einsatz für die Sicherheit der Menschen in Niederösterreich.

„Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten Tag für Tag einen unverzichtbaren Beitrag für ein gutes, sicheres Zusammenleben. Sie sind da, wenn andere frei haben, und übernehmen Verantwortung, auch an Feiertagen und in herausfordernden Situationen“, betonte Mikl-Leitner. Die Landeshauptfrau dankte den rund 5.000 Polizistinnen und Polizisten, die an 237 Dienststellen im gesamten Bundesland für Sicherheit sorgen: „Es ist ihr Verdienst, dass Niederösterreich zu den sichersten Regionen Europas zählt. Besonders in der Weihnachtszeit ist das keine Selbstverständlichkeit. Dafür gilt mein aufrichtiger Dank.“

Um dieses hohe Niveau langfristig zu sichern, brauche es auch entsprechende Rahmenbedingungen, so Mikl-Leitner weiter: „Wer im Polizeidienst steht, muss sich auf moderne Infrastruktur, gute Ausstattung und ein funktionierendes Umfeld verlassen können. Deshalb investieren wir als Land kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Polizeiinfrastruktur.“

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright