Pressepreis 2025 der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien ausgeschrieben

Wien (OTS) -

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien vergibt für 2025 einen Pressepreis für hervorragende publizistische Arbeiten im Interesse des Gesundheitswesens in Höhe von 10.000 Euro. ****

Es können Arbeiten jeder Art und Form eingereicht werden, die sich mit Fragen des Gesundheitswesens im weitesten Sinn befassen. Arbeiten, die sich vorwiegend oder ausschließlich mit medizinisch-wissenschaftlichen Fragen befassen oder die in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht wurden, können nicht berücksichtigt werden.

Die Einreichung (maximal fünf Arbeiten pro Bewerberin bzw. Bewerber) steht Berufsjournalistinnen und -journalisten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Zeitungen, periodischen Zeitschriften, Buch- und Filmautorinnen und -autoren sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der elektronischen Medien offen, die ihren ordentlichen Wohnsitz in Österreich haben. Mit der Einreichung ist das Einverständnis zur eventuellen Publikation der eingereichten Arbeiten in „Ärzt*in für Wien“ verbunden.

Die Arbeiten müssen im Jahr 2025 publiziert worden sein. Die Einreichung der Arbeiten kann durch die Autorinnen und Autoren oder durch die in Betracht kommenden Redaktionen erfolgen. Der Einreichung der Arbeit ist eine Erklärung der Autorinnen und Autoren beizuschließen, dass alle an dem Zustandekommen der Arbeit beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Titel oder in Fußnoten oder sonst in geeigneter Weise genannt sind.

Die Bewerbung ist bis Freitag, 30. Jänner 2026, elektronisch an pressestelle@aekwien.at mit dem Vermerk „Pressepreis der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien“ formlos einzureichen. Eine Erstreckung der Frist ist nicht in Aussicht genommen.

Über die Vergabe des Preises entscheidet eine von der Kammer für Ärztinnen und Ärzte bestellte Jury, wobei die Aufteilung des Preises auf mehrere gleichwertige Veröffentlichungen zulässig ist. Wurde keine auszeichnungswürdige Arbeit eingereicht, kann von der Vergabe des Preises Abstand genommen oder der Preis auch Journalistinnen und Journalisten, die keine Arbeit eingereicht haben, für hervorragende publizistische Leistungen im Interesse des Gesundheitswesens verliehen werden. Die Mitglieder der Jury sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Gegen die Entscheidung der Jury ist kein Rechtsmittel zulässig.

Die Überreichung des Geldpreises (der Geldpreise) mit Urkunde erfolgt in feierlicher Form durch den Präsidenten der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.