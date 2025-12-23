ÖSV-Adler nach Ausnahmejahr gefordert – die Vierschanzentournee live im ORF

Wien (OTS) -

Vier Schanzen, vier Springen, vier rot-weiß-rote Siege: Die vergangene Vierschanzentournee ging mit einer österreichischen Dominanz zu Ende, wie man sie im Skispringen seit Jahren nicht mehr erlebt hatte. Den Rahmen dafür bildete ein bis zum letzten Sprung offener Dreikampf, geprägt vom frischgebackenen Papa Stefan Kraft, Österreichs Sportler des Jahres Daniel Tschofenig, der sich am Ende den Tourneesieg sicherte, und Jan Hörl. Ab 28. Dezember 2025 im ORF nehmen die ÖSV-Springer nun erneut Kurs auf den Goldenen Adler. Doch das Kunststück der Titelverteidigung wird alles andere als einfach: Mit dem bisherigen Saison-Dominator Domen Prevc hat sich in diesem Winter ein Konkurrent in den Vordergrund geschoben, der die österreichischen Ambitionen früh auf die Probe stellt. ORF 1 überträgt einmal mehr alle Qualifikationen und Springen der Herren live und zeigt rund um den Jahreswechsel auch die vier Bewerbe der Damen, die ab 31. Dezember nach Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf und zweimal nach Villach führen.



Beim ORF ist einmal mehr heimische Skisprungexpertise im Einsatz – ergänzt um einen Tournee-„Neuling“: Michael Hayböck feiert seine Premiere als Kokommentator von Michael Roscher bzw. Analytiker – alternierend mit Andi Goldberger. Gregor Schlierenzauer liefert auch bei dieser Tournee wieder seine Expertise auf der Presenter-Position, die Boris Kastner-Jirka hosten wird.



Das „Romy“-gekrönte Skisprung-Duo Michael Roscher und Andi Goldberger feiert bei dieser Vierschanzentournee übrigens sein 20-jähriges Jubiläum! „Als Kommentatoren-Duo ging es 2005 los“, so Michael Roscher. „Unsere gemeinsame Reise-, Arbeits- und Kommentar-Zeit zwischen November und März liefert sich Jahr für Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Zeit, die wir zu Hause verbringen. Das kann nur funktionieren, wenn man sich gut versteht. So ist aus dieser Arbeitsbeziehung in 20 Jahren auch eine richtig gute Freundschaft entstanden.“



Toni Oberndorfer wird die Springen der Damen gemeinsam mit Martin Koch kommentieren.



Der Fahrplan in ORF 1 und ORF ON



28. Dezember

16.05 Uhr: Qualifikation der Herren in Oberstdorf



29. Dezember

16.05 Uhr: Springen der Herren in Oberstdorf



31. Dezember

12.55 Uhr: Springen der Damen in Garmisch

15.50 Uhr: Qualifikation der Herren in Garmisch-Partenkirchen



1. Jänner

13.40 Uhr: Springen der Herren in Garmisch-Partenkirchen

16.10 Uhr: Springen der Damen in Oberstdorf



3. Jänner

14.10 Uhr: Qualifikation der Herren in Innsbruck



4. Jänner

13.15 Uhr: Springen der Herren in Innsbruck



5. Jänner

14.10 Uhr: Springen der Damen in Villach

16.00 Uhr: Qualifikation der Herren in Bischofshofen



6. Jänner

14.10 Uhr: Springen der Damen in Villach

16.00 Uhr: Springen der Herren in Bischofshofen



Multimediale Berichterstattung im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT



Das multimediale Package von sport.ORF.at und ORF ON zur Vierschanzentournee der Herren und den Skisprungbewerben der Damen bietet den Wintersport-Fans Live-Streams und Videos-on-Demand der TV-Übertragungen, Live-Ticker, Storys mit Vorschauen und Analysen, sowie einen Tabellenteil. Im Rahmen einer „Must-see“-Lane präsentiert ORF ON darüber hinaus zu Jahresbeginn auch die ganz persönlichen Streaming-Tipps von Skisprung-Legende und ORF-Experten Gregor Schlierenzauer. Der ORF TELETEXT berichtet im Wintersport-Magazin (ab Seite 260) ausführlich über die Events.