Neue Folge: „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ am 30. Dezember in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

„Herrschaftszeiten!“ heißt es am Dienstag, dem 30. Dezember 2025, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, wenn „Johann-Philipps Schlossbesuche“ in Oberösterreich Station machen: In der neuen Folge ist Johann-Philipp Spiegelfeld auf Stippvisite bei Familie Sachsen-Coburg-Gotha auf Schloss Greinburg, dem ältesten Wohnschloss Österreichs. Mit viel Witz und Johann-Philipps Wissbegierde verbindet „Herrschaftszeiten!“ europäische Geschichte, persönliche Momente und spannende Kulissen zu einem einzigartigen Einblick in die Welt der Greinburg und ihrer Bewohner:innen.



Im traditionsreichen Schloss empfängt ihn Hubertus Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, ein direkter Nachfahre einer der bedeutendsten europäischen Adelsfamilien. Die Tour führt durch die prunkvollen Festräume der Greinburg – vom Wappensaal über das Jagdzimmer bis zur beeindruckenden Sala Terrena mit ihren Millionen Donaukieselsteinen an den Wänden. Der Gastgeber erzählt über die Geschichte seiner Familie, seiner berühmten Vorfahren und Verwandten in allen europäischen Herrscherhäusern und die Werte, die er heute an seine Kinder weitergibt. Neben historischen Einblicken zeigt die Folge auch das lebendige Kultur- und Alltagsgeschehen rund um das Schloss: mittelalterliche Musik im Diamantgewölbe, die Damwildfütterung mit dem Forstdirektor, ein Besuch im historischen Frauenzimmer sowie ein launiges Duell auf der alten Kegelbahn.